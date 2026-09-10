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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

آنونس رسمی فیلم سینمایی «جانشین» منتشر شد

آنونس رسمی فیلم سینمایی «جانشین» منتشر شد

همزمان با نزدیک شدن به زمان اکران، آنونس رسمی فیلم سینمایی «جانشین» منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با نزدیک شدن به آغاز اکران فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی، آنونس رسمی این اثر که ساخت آن بر عهده قدیر حمزه بوده است، رونمایی شد.

این فیلم سینمایی از چهارشنبه ۲۵ شهریور با بازی آرمان درویش، شکیب شجره، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، پیام احمدی نیا، هادی شیخ الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی، رضا نوری و با حضور امیر آقایی اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

«جانشین» روایتی است از جایی که سرنوشت یک عملیات می‌تواند سرنوشت جنگ و حتی یک کشور را تغییر دهد.

«جانشین» محصول بنیاد روایت فتح و تهیه شده در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است که پخش آن را موسسه بهمن سبز بر عهده دارد.

کد مطلب 6943261
آروین موذن زاده

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