طرح ملی خرید اعتباری سبب افزایش کیفیت کالاهای داخلی می شود

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح خرید اعتباری با هدف حمایت از تولید کالاهای داخلی، ایجاد اشتغال، ارتقا سطح رفاه و منزلت کارکنان دولت، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی و اجرا می شود.

وی با بیان اینکه طرح اعتباری ویژه کارکنان دولت از جمله طرح هایی است که از سوی شورای عالی اشتفال برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم ارائه شده و ضمن ایجاد رونق در تولید کالاهای داخلی به حفظ و ارتقاء اشتغال در جامعه نیز کمک خواهد کرد.

به گفته هاشم پور، ازسویی تعامل بیشتر مصرف کننده و تولید کننده به جهت گسترش طرح میزان، سبب ایجاد نوآوری و تحول درتولید کالا خواهد شد و تامین نقدینگی بنگاه های شرکت کننده ، بهبود نظام مدیریت در کشور و حذف واسطه های زاید در چرخه مدیریت عرضه را از جمله مزایای طرح میزان برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، کاهش قیمت تمام شده را یکی ازاهداف اصلی طرح میزان بیان کرد و گفت: خرید دریک شرایط رقابتی برای خریداران موجب می شود تا تولید کنندگان در دو مقوله کیفیت محصول و همچنین قیمت تمام شده توجه لازم را داشته باشند.