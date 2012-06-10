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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

هاشم پور اعلام کرد:

طرح ملی خرید اعتباری سبب افزایش کیفیت کالاهای داخلی می شود

طرح ملی خرید اعتباری سبب افزایش کیفیت کالاهای داخلی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: طرح ملی خرید اعتباری سبب افزایش کیفیت کالاهای داخلی می شود.

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح خرید اعتباری با هدف حمایت از تولید کالاهای داخلی، ایجاد اشتغال، ارتقا سطح رفاه و منزلت کارکنان دولت، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی و اجرا می شود.

وی با بیان اینکه طرح اعتباری ویژه کارکنان دولت از جمله طرح هایی است که از سوی شورای عالی اشتفال برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم ارائه شده و ضمن ایجاد رونق در تولید کالاهای داخلی به حفظ و ارتقاء اشتغال در جامعه نیز کمک خواهد کرد.

به گفته هاشم پور، ازسویی تعامل بیشتر مصرف کننده و تولید کننده به جهت گسترش طرح میزان، سبب ایجاد نوآوری و تحول درتولید کالا خواهد شد و تامین نقدینگی بنگاه های شرکت کننده ، بهبود نظام مدیریت در کشور و حذف واسطه های زاید در چرخه مدیریت عرضه را از جمله مزایای طرح میزان برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، کاهش قیمت تمام شده را یکی ازاهداف اصلی طرح میزان بیان کرد و گفت: خرید دریک شرایط رقابتی برای خریداران موجب می شود تا تولید کنندگان در دو مقوله کیفیت محصول و همچنین قیمت تمام شده توجه لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1623104

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