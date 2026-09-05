به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه روز شنبه در جشن تشکلهای مردمنهاد استان اردبیل اظهار کرد: تشکلهای مردمی با استفاده از ابزار استقلال رأی و براساس برنامهها و شرایط موجود، در جهت پیشبرد اهداف خود حرکت کنند.
وی افزود: دولت باید در قبال تشکلهای مردمی، نقش حمایتگر و تسهیلگر داشته باشد و از مداخلهگری در فعالیتهای آنان پرهیز کند.
استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهیبخشی اجتماعی بیان کرد: تشکلها در شرایط فعلی، آگاهیبخشی اجتماعی را ارتقا دهند که این موضوع از ضرورتهای جامعه است.
امامی یگانه ادامه داد: تشکلهای مردمی راهبر جامعه و دغدغهمند مسائل هستند و باید از ظرفیت آنان برای تقویت سرمایههای اجتماعی استفاده شود.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۰۰ تشکل مردمی در استان اردبیل اظهار کرد: این تشکلها ظرفیت ارزشمندی برای تقویت مشارکت اجتماعی و پیشبرد اهداف جامعه هستند.
استاندار اردبیل با بیان اینکه ایران عزیز و آینده کشور باید به گفتمان مشترک میان جوانان و نسل جدید تبدیل شود افزود: تقویت روحیه مشارکت مردم و مشارکتپذیری باید در کنار مطالبهگری، در دستور کار تشکلهای مردمی قرار گیرد.
امامی یگانه با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه و کارشناسانه بیان کرد: تشکلها نقدهای خود را با پشتوانه منطقی و کارشناسی پیگیری کنند.
وی ادامه داد: مطالبهگری باید با راهکارهای عملیاتی تلفیق شود تا مطالبات اجتماعی صرفاً در حد طرح درخواست باقی نماند.
استاندار اردبیل با اشاره به نقش تشکلهای مردمی در ارتباط میان جامعه و دولت گفت: تشکلها واسطه میان افکار عمومی و دولت باشند و نیازمندیهای مردم را به مسؤولان منعکس کنند.
امامی یگانه با اشاره به اینکه تنظیم مطالبات با منابع و ظرفیتهای موجود همراه باشد تا پیگیری مطالبات با آسیب اجتماعی همراه نشود، تأکید کرد: تشکلهای مردمی باید با درک شرایط جامعه زمینه مشارکت مؤثر مردم و تقویت سرمایههای اجتماعی را فراهم کنند.
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