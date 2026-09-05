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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

پروژه زیرگذر پل تجن تا یکماه آینده افتتاح می‌شود

پروژه زیرگذر پل تجن تا یکماه آینده افتتاح می‌شود

ساری- سرپرست فرمانداری ساری با اشاره به رفع موانع حقوقی پروژه زیرگذر پل تجن، از شتاب گرفتن روند اجرای این طرح خبر داد و گفت: این پروژه حداکثر تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه شنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه زیرگذر پل تجن ساری، آخرین وضعیت عملیات عمرانی این طرح و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع موجود را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای پروژه اظهار کرد: بخشی از تأخیرهای ایجادشده در این طرح به مسائل حقوقی و موانع اجرایی مربوط بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و ورود جدی دکتر مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، این مسائل در جلساتی که در دفتر استانداری برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از موانع برطرف شد.

سرپرست فرمانداری مرکز استان با بیان اینکه روند اجرای پروژه اکنون با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، افزود: تلاش مجموعه مدیریت استان و شهرستان بر این است که با تسریع در عملیات باقی‌مانده، طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

اسکندرنیا ضمن عذرخواهی از مردم ساری، مسافران و ساکنان محدوده پل تجن بابت مشکلات ایجادشده در طول اجرای پروژه، گفت: اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ طبیعتاً محدودیت‌هایی برای شهروندان ایجاد می‌کند، اما تأخیر در تکمیل پروژه نیز موجب افزایش مشکلات ترافیکی شده است و از این بابت از شهروندان صمیمانه عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از زیرگذر پل تجن و انجام اصلاحات لازم در بخش‌های ترافیکی و هندسی، انتظار می‌رود جریان عبور و مرور در این محدوده بهبود پیدا کند و بخشی از گره‌های ترافیکی شهر ساری کاهش یابد.

سرپرست فرمانداری مرکز استان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع پروژه تصریح کرد: به مردم شریف ساری قول می‌دهم که عملیات اجرایی زیرگذر پل تجن با سرعت ادامه پیدا کند و این پروژه در کمتر از یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

اسکندرنیا همچنین در جریان این بازدید درباره آخرین وضعیت پروژه «پل تا پل» ساری گفت: این طرح نیز در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و اقدامات لازم برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده آن هم‌زمان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های زیرساختی و ترافیکی ساری از اولویت‌های مدیریت شهرستان است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و کاهش مشکلات تردد شهروندان است و دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی و جدیت بیشتری روند اجرای پروژه‌ها را دنبال کنند.

گفتنی است، پروژه زیرگذر پل تجن از طرح‌های مهم ترافیکی شهر ساری به شمار می‌رود که تکمیل آن می‌تواند در ساماندهی عبور و مرور در یکی از محورهای پرتردد مرکز مازندران مؤثر باشد.

کد مطلب 6938432

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