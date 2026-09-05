به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه شنبه در نشست بررسی وضعیت پروژه زیرگذر پل تجن ساری، آخرین وضعیت عملیات عمرانی این طرح و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع موجود را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای پروژه اظهار کرد: بخشی از تأخیرهای ایجادشده در این طرح به مسائل حقوقی و موانع اجرایی مربوط بود که با پیگیری‌های انجام‌شده و ورود جدی دکتر مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، این مسائل در جلساتی که در دفتر استانداری برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و بخش قابل توجهی از موانع برطرف شد.

سرپرست فرمانداری مرکز استان با بیان اینکه روند اجرای پروژه اکنون با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، افزود: تلاش مجموعه مدیریت استان و شهرستان بر این است که با تسریع در عملیات باقی‌مانده، طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

اسکندرنیا ضمن عذرخواهی از مردم ساری، مسافران و ساکنان محدوده پل تجن بابت مشکلات ایجادشده در طول اجرای پروژه، گفت: اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ طبیعتاً محدودیت‌هایی برای شهروندان ایجاد می‌کند، اما تأخیر در تکمیل پروژه نیز موجب افزایش مشکلات ترافیکی شده است و از این بابت از شهروندان صمیمانه عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از زیرگذر پل تجن و انجام اصلاحات لازم در بخش‌های ترافیکی و هندسی، انتظار می‌رود جریان عبور و مرور در این محدوده بهبود پیدا کند و بخشی از گره‌های ترافیکی شهر ساری کاهش یابد.

سرپرست فرمانداری مرکز استان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع پروژه تصریح کرد: به مردم شریف ساری قول می‌دهم که عملیات اجرایی زیرگذر پل تجن با سرعت ادامه پیدا کند و این پروژه در کمتر از یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

اسکندرنیا همچنین در جریان این بازدید درباره آخرین وضعیت پروژه «پل تا پل» ساری گفت: این طرح نیز در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و اقدامات لازم برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده آن هم‌زمان در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های زیرساختی و ترافیکی ساری از اولویت‌های مدیریت شهرستان است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی، به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام و کاهش مشکلات تردد شهروندان است و دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی و جدیت بیشتری روند اجرای پروژه‌ها را دنبال کنند.

گفتنی است، پروژه زیرگذر پل تجن از طرح‌های مهم ترافیکی شهر ساری به شمار می‌رود که تکمیل آن می‌تواند در ساماندهی عبور و مرور در یکی از محورهای پرتردد مرکز مازندران مؤثر باشد.