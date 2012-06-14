معاون بهبود تولیدات گیاهی در هفته جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر از بهبود تولیدات گیاهی در استان کرمانشاه، خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای تغییر رقم گندم سرداری به رقم ریژآو از برنامه های در دست اقدام جهاد کشاورزی است.

دکتر سید افشین صفوی افزود: گندم دیم رقم سرداری سالیان سال است که در مناطق معتدل و سرد غرب کشور به صورت دیم کشت می شود که با وجود برخی از مزایای این رقم، حساسیت به بیماری زنگ زرد و هم چنین حساسیت به ورس (خوابیدگی) باعث شده که تغییر این رقم در برنامه ریزی های زراعی استان قرار گیرد.

وی افزود: بذر پرورشی رقم جدید ریژآو ظرف مدت سه سال تولید شده و در دو سال پس از آن بذور مادر و گواهی شده مورد نیاز کشاورزان استان تهیه می شود.

وی همچنین تلاش در جهت بهبود ارقام گندم دوروم در مناطق گرمسیری استان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: از آنجا که شهرستان های قصرشیرین، گیلان غرب، سر پل ذهاب و مناطق گرمسیری شهرستان ثلاث باباجانی در خط مقدم تهدید بیماری زنگ زرد می باشند، سازمان جهاد کشاورزی استان برنامه ریزی برای بهبود بذور گندم های دوروم (ویژه تولید ماکارونی وبیسکویت) را در دستور کار دارد.

صفوی با بیان اینکه این ارقام با قیمت بالاتر از گندم معمولی خریداری می شوند، افزود: امسال برای اولین بار کمیسیون های خرید تضمینی گندم دوروم در شهر ستان های گیلانغرب و سرپل ذهاب راه اندازی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه از راه اندازی سه مرکز پرورش حشرات در استان کرمانشاه طی سال گذشته،خبر داد و گفت: در سال گذ شته سه مرکز پرورش حشرات مفید در کرمانشاه (2مرکز) و شهرستان هرسین (یک مرکز) راه اندازی شد، که بنا بر قرارداد منعقده بین سازمان و این مراکز تعداد هفت میلیون عدد زنبور هابروبراکن توسط این مراکز تولید و به صورت تضمینی توسط سازمان جهاد کشاورزی خریداری می شود.

وی افزود: این زنبورها در سطح سه هزار هکتار از مزارع نخود و یک صد هزار هکتار از مزارع گوجه فرنگی علیه آفت کرم قوزه رها سازی می شود