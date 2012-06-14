محبوبیت اوباما با ادامه وضعیت نامناسب اقتصادی کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی که بر اساس نظرسنجی مشترک روز سه شنبه این خبرگزاری با موسسه نظرسنجی ایپساس منتشر شده، به کاهش محبوبیت اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است.



این نظرسنجی پس از چند شکست تبلیغاتی اوباما شامل گزارش وضعیت بد اشتغال و اظهار نظرات خوش بینانه وی در مورد وضعیت بخش خصوصی انجام شده است.



بنا براین گزارش طی یک ماه گذشته درصد محبوبیت اوباما از 50 به 47 کاهش یافته است، که پایین ترین درصد محبوبیت اوباما از آغاز سال 2012 می باشد. افزایش 6 درصدی افرادی که فکر می کنند اقتصاد در مسیر اشتباهی قرار دارد درصد این افراد را در این ماه به 63 رسانده است.



منبع نمودار: مؤسسه گالوپ



براساس نظرسنجی رویترز-ایپساس تردیدها نسبت به توانایی رهبری اوباما، رامنی را به یک قدمی اوباما رسانده است، 45 درصد افراد ثبت نام کرده برای انتخابات حامی اوباما و 44 درصد حامی رامنی بوده اند. این در حالی است که ماه پیش اوباما با اختلاف 7 درصدی از رامنی پیش بود.



کریس جکسون مسئول انجام این نظر سنجی در این مورد گفته است: "اقتصاد از وضعیت سختی رنج می برد، و این وضعیت بیش از هر چیز دیگر آینده اوباما را مشخص خواهد کرد."



46 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که کدام نامزد در اقتصاد و اشتغال بهتر عمل خواهد کرد، رامنی را انتخاب کرده اند و 43 درصد باراک اوباما را فرد موفق تری به حساب آورده اند. در نظرسنجی ماه پیش با همین سوال، اوباما 2 درصد از رامنی پیش بوده است.



رای دهندگان مستقل به رامنی روی می آورند

براساس نظرسنجی رویترز-ایپساس اوباما در حال از دست دادن رای دهنگان مستقل است، جمعیتی که می تواند در انتخابات آبان ماه نقشی تعیین کننده بازی کند. محبوبیت اوباما در میان رای دهندگان مستقل از 48 درصد به 35 درصد سقوط کرده است.

کنگره آمریکا هم از گزند این نظرسنجی در امان نبوده است. براساس این نظرسنجی 70 درصد آمریکایی ها معتقد هستند که کنگره به اقتصاد آمریکا ضربه زده است. این درصد برای اوباما پایین تر بوده و در حدود 44 درصد است و 50 درصد آمریکایی ها معتقد هستند اوباما برای اقتصاد آمریکا مفید بوده است.





منبع نمودار: مؤسسه گالوپ



بر طبق نظر سنجی رویترز-ایپساس اعضای دو حزب هم طرف مقابل را مسئول وضعیت بد اقتصادی می دانند و مستقل ها هم به صورت تقریبا مساوی بین دو حزب تقسیم شده اند.



جکسون با اشاره به نظرسنجی مشترک با رویترز و دیگر نظرسنجی ها، بیشتر کنگره را مسئول وضعیت بد اقتصادی می پندارد، در اکثر این نظرسنجی ها اغلب آمریکایی ها بیشتر کنگره را به خاطر شرایط بد اقتصادی سرزنش می کنند.