قاتل پیرمرد ۷۵ ساله در اصفهان در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن علیاکبری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر قتل پیرمردی ۷۵ ساله با ضربات متعدد چاقو، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، سرنخهای موجود در پرونده را به دقت بررسی کرده و در کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل، طی یک عملیات منسجم و ضربتی، متهم را در یکی از شهرستانهای اطراف شناسایی و دستگیر کردند.
وی با اشاره به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت خاطرنشان کرد: برابر تحقیقات و بررسیهای انجامشده، «اختلافات مالی» انگیزه اصلی وقوع این قتل بوده است.
سرهنگ علیاکبری با تأکید بر لزوم خویشتنداری شهروندان در مواجهه با چالشهای اقتصادی و حقوقی، به عموم مردم توصیه کرد: در صورت بروز هرگونه اختلافات مالی، از هرگونه درگیری، تنش و رفتارهای خشونتآمیز اکیداً پرهیز کرده و موضوعات را صرفاً از طریق مراجع قانونی و مجاری ذیصلاح پیگیری کنند.
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