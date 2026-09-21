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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

بن راشد فوت کرد

بن راشد فوت کرد

احمد بن راشد آل مکتوم برادر محمد بن راشد نائب رئیس امارات و حاکم دبی صبح امروز فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، احمد بن راشد آل مکتوم برادر محمد بن راشد نائب رئیس امارات و حاکم دبی صبح امروز دوشنبه فوت کرد.

محمد بن زاید رئیس امارات در پیامی در شبکه ایکس فوت احمد بن راشد را به محمد بن راشد تسلیت گفت.

دیوان حاکم دبی در این امارت عزای عمومی به مدت ۱۰ روز اعلام کرد.

شیخ احمد بن راشد آل مکتوم برادر کوچکتر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم و چهارمین و کوچکترین پسر حاکم فقید دبی، شیخ راشد بن سعید آل مکتوم است. او در سال ۱۹۵۰ متولد شد.

او از آکادمی نظامی سلطنتی سندهرست در بریتانیا فارغ التحصیل شد و سپس به فرماندهی منطقه مرکزی در دبی پیوست و بعدها فرمانده آن شد.

شیخ احمد بن راشد چندین سمت در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و ورزشی، از جمله معاون رئیس پلیس و امنیت عمومی دبی، بر عهده داشت.

کد مطلب 6953872

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      30 7
      پاسخ
      مرگ دست خداست
    • محمد IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      2 4
      پاسخ
      خداوند ایشون رو هم بیامرزه
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      3 3
      پاسخ
      خدا رحمتش کند
    • کاشمری IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      2 0
      پاسخ
      خدایا پروردگار خودت بهتر میدونی چکاره بود
    • خدا IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      2 2
      پاسخ
      زحمات زیادی کشید برای امارات روحش شاد
    • بهمن IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      4 9
      پاسخ
      خدا رحمتش کند .انشالله نور به قبرش ببارد.
    • علی IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      4 2
      پاسخ
      عاقبت خاک گل کوزه گران خواهی شد!!بااین همه ثروت مرد🤔
    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      12 2
      پاسخ
      نمی شناسمش ولی اگر مثل برادرش به جنگ علیه ایران کمک کرد، خدا عذابش را زیاد کند. خون کودکان میناب وبال گردن این اشرار خواهد شد. خدا از کسانی که در خون اطفال معصوم شریک بودند نخواهد گذشت.
    • علی IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      5 1
      پاسخ
      یکی از نیابتی های انگلیس و صهیونیست.....
      • ناشناس IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
        0 0
        این مرحوم رئیس پلیس دبی بوده و هیچ نقشی درجنگ نداشته امابرادرش بله
    • رزمنده ۸ سال دفاع مقدس IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد ،کاش علت مرگ رو رسانه ای میکردند مع الوصف همسایه ایران بود.خدا بیامرزد.مرگ دست خداست.
    • ناهید IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خدا همه رفتگان به دیار باقی را رحمت کند.اما اینها همشون در ریختن خوت اینهمه کودک بیگناه و زن و مرد ایرانی توی جنگ رمضان سهیم هستند..خداوند قهار خودش جواب اینهمه ستم و جنایتی که اعراب حاشیه خلیج فارس باهمدستی امریکای خبیث و اسراییل جنایتکار انجام دادند رو بهشون میده..و انشاءالله به یاری خدا و ظهور امام زمان جانمان میبینیم زوال و نابودی تمام دشمنان اسلام و مسلمین مظلوم جهان را

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