بن راشد فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، احمد بن راشد آل مکتوم برادر محمد بن راشد نائب رئیس امارات و حاکم دبی صبح امروز دوشنبه فوت کرد.

محمد بن زاید رئیس امارات در پیامی در شبکه ایکس فوت احمد بن راشد را به محمد بن راشد تسلیت گفت.

دیوان حاکم دبی در این امارت عزای عمومی به مدت ۱۰ روز اعلام کرد.

شیخ احمد بن راشد آل مکتوم برادر کوچکتر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم و چهارمین و کوچکترین پسر حاکم فقید دبی، شیخ راشد بن سعید آل مکتوم است. او در سال ۱۹۵۰ متولد شد.

او از آکادمی نظامی سلطنتی سندهرست در بریتانیا فارغ التحصیل شد و سپس به فرماندهی منطقه مرکزی در دبی پیوست و بعدها فرمانده آن شد.

شیخ احمد بن راشد چندین سمت در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و ورزشی، از جمله معاون رئیس پلیس و امنیت عمومی دبی، بر عهده داشت.