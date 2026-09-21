به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌ فقیه در استان و استاندار زنجان درپی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری‌زنجانی با صدور پیام مشترکی این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و دینی کشور و مردم استان تسلیت گفتند و سه روز عزای عمومی در استان زنجان اعلام کردند.

در پیام مشترک سیدمصطفی حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان و سیدمحسن صادقی، استاندار زنجان آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

ارتحال فقیه ژرف‌اندیش، مرجع عالی‌قدر و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی و دینی کشور و ثلمه‌ای سنگین در ساحت فقاهت شیعه است.

آن عالم فرزانه، در بیش از شش دهه تدریس و تحقیق در عرصه فقه، اصول، رجال و دیگر علوم اسلامی، شاگردان فراوانی را در مکتب دانش و فضیلت پرورش داد و با جایگاه رفیع علمی، فقاهتی و معنوی خویش، از چهره‌های ماندگار حوزه‌های علمیه و از مفاخر جهان تشیع به شمار می‌رفت.

بی‌تردید، انتساب این عالم بزرگ به دیار عالم‌پرور زنجان، برای مردم این خطه افتخاری ماندگار و سرمایه‌ای گران‌سنگ در میراث علمی و دینی این سرزمین است.

اینجانبان این ضایعه جانکاه را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و ارادتمندان آن فقید سعید و به‌ویژه مردم شریف و عالم‌پرور استان زنجان تسلیت و تعزیت عرض نموده و سه روز عزای عمومی در استان اعلام می‌کنیم.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم جلیل‌القدر، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.