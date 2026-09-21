به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو صبح دوشنبه با حضور در بیت آیت‌الله العظمی شبیری زنجان ضمن ابراز تسلیت، با بیت و خاندان ایشان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی اظهار کرد: ارتحال این مرجع عالیقدر، فقدانی سنگین برای مردم، حوزه‌های علمیه و جهان تشیع به شمار می‌رود و جامعه دینی و علمی کشور یکی از چهره‌های برجسته و اثرگذار خود را از دست داده است.



بهنام‌جو افزود: مردم ایران، حوزه‌های علمیه در سراسر کشور و ارادتمندان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، عالمی را از دست داده‌اند که در میان مردم از جایگاهی ویژه برخوردار بود و به علم و تقوا شهرت داشت.



وی با تسلیت این ضایعه به مردم شریف قم، مراجع عظام تقلید، علما و روحانیون، حوزه‌های علمیه و بیت و خاندان آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، برای آن مرجع عالیقدر رحمت واسعه الهی و علو درجات مسئلت کرد.



استاندار قم از عزای عمومی در قم خبر داد



استاندار قم با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در پی ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی گفت: به مناسبت این ضایعه، سه روز عزای عمومی در استان قم اعلام می‌شود.



بهنام‌جو همچنین از تعطیلی عمومی استان قم در روز چهارشنبه اول مهرماه خبر داد و اظهار کرد: این تعطیلی همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی خواهد بود.



وی ارتحال این مرجع عالیقدر را ضایعه‌ای بزرگ برای مردم و حوزه‌های علمیه دانست و افزود: فقدان آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی برای جامعه علمی و دینی کشور بسیار سنگین خواهد بود.



استاندار قم تأکید کرد: این ضایعه برای حوزه‌های علمیه، مردم متدین قم و همه ارادتمندان آن عالم بزرگوار، اندوهی بزرگ است.



میراث علمی و معنوی ایشان ماندگار خواهد بود



بهنام‌جو ابراز امیدواری کرد: جامعه علمی و دینی کشور بتواند از میراث علمی و معنوی برجای‌مانده از آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی بهره‌مند شود و یاد و آثار علمی این مرجع عالیقدر در میان اهل علم و جامعه دینی تداوم یابد.