به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح دوشنبه با حضور در بیت آیتالله العظمی شبیری زنجان ضمن ابراز تسلیت، با بیت و خاندان ایشان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیتالله العظمی شبیری زنجانی اظهار کرد: ارتحال این مرجع عالیقدر، فقدانی سنگین برای مردم، حوزههای علمیه و جهان تشیع به شمار میرود و جامعه دینی و علمی کشور یکی از چهرههای برجسته و اثرگذار خود را از دست داده است.
بهنامجو افزود: مردم ایران، حوزههای علمیه در سراسر کشور و ارادتمندان مکتب اهلبیت علیهمالسلام، عالمی را از دست دادهاند که در میان مردم از جایگاهی ویژه برخوردار بود و به علم و تقوا شهرت داشت.
وی با تسلیت این ضایعه به مردم شریف قم، مراجع عظام تقلید، علما و روحانیون، حوزههای علمیه و بیت و خاندان آیتالله العظمی شبیری زنجانی، برای آن مرجع عالیقدر رحمت واسعه الهی و علو درجات مسئلت کرد.
استاندار قم از عزای عمومی در قم خبر داد
استاندار قم با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در پی ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی گفت: به مناسبت این ضایعه، سه روز عزای عمومی در استان قم اعلام میشود.
بهنامجو همچنین از تعطیلی عمومی استان قم در روز چهارشنبه اول مهرماه خبر داد و اظهار کرد: این تعطیلی همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی شبیری زنجانی خواهد بود.
وی ارتحال این مرجع عالیقدر را ضایعهای بزرگ برای مردم و حوزههای علمیه دانست و افزود: فقدان آیتالله العظمی شبیری زنجانی برای جامعه علمی و دینی کشور بسیار سنگین خواهد بود.
استاندار قم تأکید کرد: این ضایعه برای حوزههای علمیه، مردم متدین قم و همه ارادتمندان آن عالم بزرگوار، اندوهی بزرگ است.
میراث علمی و معنوی ایشان ماندگار خواهد بود
بهنامجو ابراز امیدواری کرد: جامعه علمی و دینی کشور بتواند از میراث علمی و معنوی برجایمانده از آیتالله العظمی شبیری زنجانی بهرهمند شود و یاد و آثار علمی این مرجع عالیقدر در میان اهل علم و جامعه دینی تداوم یابد.
قم- استاندار قم از اعلام سه روز عزای عمومی در استان و تعطیلی روز چهارشنبه اول مهرماه همزمان با تشییع پیکر آیتالله العظمی شبیری زنجانی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح دوشنبه با حضور در بیت آیتالله العظمی شبیری زنجان ضمن ابراز تسلیت، با بیت و خاندان ایشان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آیتالله العظمی شبیری زنجانی اظهار کرد: ارتحال این مرجع عالیقدر، فقدانی سنگین برای مردم، حوزههای علمیه و جهان تشیع به شمار میرود و جامعه دینی و علمی کشور یکی از چهرههای برجسته و اثرگذار خود را از دست داده است.
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