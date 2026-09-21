آزاد شیخ‌ویسی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای دو عملیات جداگانه برای مقابله با نگهداری غیرمجاز گونه‌های حیات‌وحش در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این عملیات‌ها پس از دریافت احکام ورود از مراجع قضایی انجام شد و طی آنها مواردی از نگهداری غیرمجاز حیات‌وحش کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأموران محیط زیست در یکی از این بازرسی‌ها یک رأس تروفه آهوی وحشی را از یک مغازه قهوه‌فروشی کشف کردند و در عملیات دوم نیز هفت قطعه کبک وحشی و دو قطعه قرقاول وحشی از یک واحد کارواش به دست آمد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل پرونده برای افراد خاطی تصریح کرد: پس از کشف موارد غیرمجاز، پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل شد و افراد مربوطه برای رسیدگی قانونی و ادامه مراحل قضایی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

شیخ‌ویسی خاطرنشان کرد: پایش فعالیت‌های مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی به‌صورت مستمر توسط نیروهای یگان حفاظت انجام می‌شود و در صورت شناسایی موارد تخلف، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش را از مأموریت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست دانست و گفت: جلوگیری از نگهداری و بهره‌برداری غیرمجاز از گونه‌های جانوری با جدیت دنبال می‌شود و نظارت‌ها و برخوردهای قانونی در این زمینه ادامه خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست موارد مربوط به شکار و صید غیرمجاز را اطلاع‌رسانی کنند و اظهار کرد: مردم طبیعت‌دوست استان می‌توانند تخلفات این حوزه را به ادارات حفاظت محیط زیست، پاسگاه‌های محیط‌بانی یا شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ گزارش دهند.