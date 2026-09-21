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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

شیخ‌ویسی: برخورد با نگهداری غیرمجاز حیات‌وحش ادامه دارد

شیخ‌ویسی: برخورد با نگهداری غیرمجاز حیات‌وحش ادامه دارد

کرمانشاه - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از کشف تروفه یک رأس آهوی وحشی و ۹ قطعه پرنده از دو واحد صنفی و معرفی افراد متخلف به دستگاه قضایی خبر داد.

آزاد شیخ‌ویسی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای دو عملیات جداگانه برای مقابله با نگهداری غیرمجاز گونه‌های حیات‌وحش در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این عملیات‌ها پس از دریافت احکام ورود از مراجع قضایی انجام شد و طی آنها مواردی از نگهداری غیرمجاز حیات‌وحش کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأموران محیط زیست در یکی از این بازرسی‌ها یک رأس تروفه آهوی وحشی را از یک مغازه قهوه‌فروشی کشف کردند و در عملیات دوم نیز هفت قطعه کبک وحشی و دو قطعه قرقاول وحشی از یک واحد کارواش به دست آمد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل پرونده برای افراد خاطی تصریح کرد: پس از کشف موارد غیرمجاز، پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل شد و افراد مربوطه برای رسیدگی قانونی و ادامه مراحل قضایی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

شیخ‌ویسی خاطرنشان کرد: پایش فعالیت‌های مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی به‌صورت مستمر توسط نیروهای یگان حفاظت انجام می‌شود و در صورت شناسایی موارد تخلف، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش را از مأموریت‌های اصلی یگان حفاظت محیط زیست دانست و گفت: جلوگیری از نگهداری و بهره‌برداری غیرمجاز از گونه‌های جانوری با جدیت دنبال می‌شود و نظارت‌ها و برخوردهای قانونی در این زمینه ادامه خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست موارد مربوط به شکار و صید غیرمجاز را اطلاع‌رسانی کنند و اظهار کرد: مردم طبیعت‌دوست استان می‌توانند تخلفات این حوزه را به ادارات حفاظت محیط زیست، پاسگاه‌های محیط‌بانی یا شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6954374

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