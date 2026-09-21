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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

هفته دوم لیگ دسته اول؛

پیروزی فرد البرز و تساوی در دو بازی لیگ دسته اول

پیروزی فرد البرز و تساوی در دو بازی لیگ دسته اول

روز اول هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال در حالی پیگیری شد که تنها تیم فرد البرز موفق شد حریف خود را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال امروز دوشنبه ۳۰ شهریور با انجام سه بازی پیگیری شد که تنها تیم فرد البرز موفق به شکست حریف خود شد و دو دیدار دیگر با نتیجه تساوی به پایان رسید.

نتایج دیدارهای روز اول هفته دوم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* نیروی زمینی صفر - فرد البرز یک (ابراهیم غلامی‌نژاد)

* جزیره قشم ۲ - فولاد ب ۲ (سید علی یحیی زاده و محمدرضا خدری برای جزیره قشم و امید خالدی هر دو گل فولاد ب را به ثمر رساندند.)

* شاهین بندر عامری صفر - پارس جنوبی جم صفر

سایر دیدارهای این هفته فردا سه‌شنبه ۳۱ شهریور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6954369

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