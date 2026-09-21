  1. سیاست
  2. دولت
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

سفر ۵ روزه پزشکیان به سازمان ملل؛ عدم صدور ویزا برای تیم رسانه‌ای

سفر ۵ روزه پزشکیان به سازمان ملل؛ عدم صدور ویزا برای تیم رسانه‌ای

مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری گفت: از فردا سه شنبه سفر پنج روزه پزشکیان به سازمان ملل آغاز خواهد شد.

حبیب الله عباسی مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به نیویورک به‌منظور شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل ، اظهار کرد : رئیس جمهور فردا صبح سه‌شنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) تهران را به مقصد نیویورک مقر اصلی سازمان ملل متحد ترک خواهد کرد و روز چهارشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل و در حضور مقامات سایر کشورها، سخنرانی خواهد داشت.

وی افزود: رئیس جمهور روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه در سفر خواهد بود و ان‌شاءالله شنبه شب (۴ مهر ۱۴۰۵)به تهران باز خواهد گشت که در مجموع سفری پنج روزه خواهد بود و دو روز آن در مسیر رفت و برگشت سپری خواهد شد.

عباسی با اشاره به برنامه‌های پزشکیان در این سفر، عنوان کرد: در این سفر رئیس جمهور با برخی مقامات کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد که در صورت قطعی شدن این دیدارها، این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری، تاکید کرد: در عین حال در این سفر محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور و نیز سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری، پزشکیان را همراهی خواهند کرد.

عدم اعطای ویزا به تیم رسانه ای رئیس جمهور

وی با انتقاد از کارشکنی آمریکایی‌ها برای حضور گروه ایرانی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: آمریکایی‌ها در اقدامی خصمانه و با کارشکنی‌های همیشگی خود، برای حضور گروه های رسانه‌ای رئیس جمهور، جهت همراهی و پوشش خبری این رویداد، ویزا صادر نکرد.

کد مطلب 6953653
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      11 16
      پاسخ
      امیدواریم رییس جمهور در این سفر صدای رسای مظلومین توام با قدرت ایرانیان باشد.
    • زهرا IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      5 7
      پاسخ
      اخبار حداقلی که با حداقل مخاطب مواجه است برای چه به مکانی برود که اخبارش را دست و پا شکسته به خورد مخاطب ایرانی می دهد
    • IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
      18 15
      پاسخ
      ایشون نباید می رفت...اشتباه بود رفتن..
    • الی IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 1
      پاسخ
      کاش نمیرفت
    • ادمین IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      1 4
      پاسخ
      از سازمان ملل و سازمان‌های در همین ردیف چی انتظار دارید.نسلی را در غزه کشتند نهایت کارایی این سازمان چه بود..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه