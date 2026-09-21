حبیب الله عباسی مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور به نیویورک به‌منظور شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل ، اظهار کرد : رئیس جمهور فردا صبح سه‌شنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) تهران را به مقصد نیویورک مقر اصلی سازمان ملل متحد ترک خواهد کرد و روز چهارشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل و در حضور مقامات سایر کشورها، سخنرانی خواهد داشت.

وی افزود: رئیس جمهور روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه در سفر خواهد بود و ان‌شاءالله شنبه شب (۴ مهر ۱۴۰۵)به تهران باز خواهد گشت که در مجموع سفری پنج روزه خواهد بود و دو روز آن در مسیر رفت و برگشت سپری خواهد شد.

عباسی با اشاره به برنامه‌های پزشکیان در این سفر، عنوان کرد: در این سفر رئیس جمهور با برخی مقامات کشورها دیدار و گفتگو خواهد کرد که در صورت قطعی شدن این دیدارها، این موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری، تاکید کرد: در عین حال در این سفر محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور و نیز سید عباس موسوی معاون مراسم و تشریفات دفتر ریاست جمهوری، پزشکیان را همراهی خواهند کرد.

عدم اعطای ویزا به تیم رسانه ای رئیس جمهور

وی با انتقاد از کارشکنی آمریکایی‌ها برای حضور گروه ایرانی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: آمریکایی‌ها در اقدامی خصمانه و با کارشکنی‌های همیشگی خود، برای حضور گروه های رسانه‌ای رئیس جمهور، جهت همراهی و پوشش خبری این رویداد، ویزا صادر نکرد.