مجید درگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خطرات نگهداری حیوانات خانگی در ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو، اظهار داشت: حیوانات خانگی همچون مخزنی جاذب ویروس بیماری کریمه کنگو هستند.



کارشناس بیمارهای حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: بنابراین توصیه ای که به این شهروندان داریم این است که به صورت مرتب واکسن این حیوانات را انجام دهند و کارت بهداشت این حیوانات را به روز نگه دارند.



نگهداری حیوانات خانگی همچون نگهداری نارنجک عمل نکرده است



وی ادامه داد: نگهداری حیوانات خانگی همچون نگهداری نارنجک عمل نکرده است که هر لحظه امکان انفجار را دارد که درصد جذب ویروس و بیماری ها مختلف را دارد.



درگی اظهار داشت: تب کریمه کنگو از طریق گزش کنه و خون آلوده قابل انتقال است که چندین نفر از شهروندان و هم وطنانمان به این دلیل فوت کرده اند که شیوع اولیه این بیماری در خراسان رضوی بوده است.



کارشناس بیمارهای حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: هشدارهای و قرنطینه های لازم در استان البرز اعمال شده است و تا کنون هیچ بیماری در استان البرز مشاهده نشده است.

