قاتل وکیل دادگستری در یاسوج دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از دستگیری متهم به قتل یاری‌خواه، وکیل دادگستری در شهر یاسوج، خبر داد.

وی اظهار کرد: این وکیل دادگستری روز جمعه، اول آبان‌ماه، در یکی از خیابان‌های شهر یاسوج و در پی اختلافات فامیلی و خانوادگی به قتل رسید.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: متهم به قتل با همکاری پلیس آگاهی استان و تلاش بزرگان دستگیر شده است.

موسویان تصریح کرد: متهم هم‌اکنون تحت نظر بازپرس قرار دارد و تحقیقات مقدماتی درباره این پرونده در حال انجام است.

وی در پایان از دستگیری دو نفر از همدستان متهم نیز خبر داد و گفت: تحقیقات از این افراد ادامه دارد.