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۸ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۱

قاتل وکیل دادگستری در یاسوج دستگیر شد

قاتل وکیل دادگستری در یاسوج دستگیر شد

یاسوج- دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری متهم به قتل یاری‌خواه، وکیل دادگستری در یاسوج، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از دستگیری متهم به قتل یاری‌خواه، وکیل دادگستری در شهر یاسوج، خبر داد.

وی اظهار کرد: این وکیل دادگستری روز جمعه، اول آبان‌ماه، در یکی از خیابان‌های شهر یاسوج و در پی اختلافات فامیلی و خانوادگی به قتل رسید.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: متهم به قتل با همکاری پلیس آگاهی استان و تلاش بزرگان دستگیر شده است.

موسویان تصریح کرد: متهم هم‌اکنون تحت نظر بازپرس قرار دارد و تحقیقات مقدماتی درباره این پرونده در حال انجام است.

وی در پایان از دستگیری دو نفر از همدستان متهم نیز خبر داد و گفت: تحقیقات از این افراد ادامه دارد.

کد مطلب 6994010

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