سیدهادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مسائلی که باعث شد هیات رئیسه تصمیم به لغو مسابقات جام حذفی فصل آینده بگیرد، گفت: کارلوس کی‌روش برنامه‌ها و اردوهای آماده‌سازی تیم ملی را ارائه کرد و با توجه به این برنامه‌ها، زمان کافی برای برگزاری جام حذفی وجود نداشت، به هم دلیل تصمیم گرفتیم درصورت موافقت AFC این جام را برگزار نکنیم.

جای هیچ بهانه‌ای برای کادر فنی تیم ملی نیست

وی با بیان اینکه درحال حاضر زمان اردوها مشخص شده اما داخلی و خارجی بودن آنها معلوم نیست، اضافه کرد: درصورت لغو جام حذفی، فرصت کافی برای آماده‌سازی تیم ملی در اختیار کی‌روش قرار می‌گیرد و دیگر جای هیچ بهانه‌ای نخواهد ماند.

چهار تیم برتر لیگ آسیایی می‌شوند

نایب رئیس نخست فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه با لغو جام حذفی، وضعیت نمایندگان ایران در آسیا چه خواهد شد؟، افزود: در صورتیکه AFC با لغو جام حذفی موافقیت کند، همچنین بتوانیم چهار سهمیه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم، چهار تیم نخست لیگ، نمایندگان ایران در مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا خواهند بود.

بازیکنان با ‌انگیزه جانشین "نام‌" ها در تیم ملی

وی در مورد انتقادات اعضای هیات رئیسه به عملکرد تیم ملی یادآور شد: مسئله مهم در بازی ایران برابر قطر، آشتی 100 هزار نفری تماشاگران با تیم ملی بود اما تیم ایران نتوانست در آن بازی نتیجه مطلوبی بگیرد. در آن دیدار مشخص شد تیم ملی در برخی از خطوط باید ترمیم شده و به جای استفاده از نام‌ها بازیکنان باانگیزه به میدان فرستاده شوند.

بازیکنان بی‌انگیزه کنار گذاشته شوند

آیت اللهی اضافه کرد: کادر فنی تیم ملی باید به راحتی بازیکنان بی‌انگیزه را کنار بگذارد و از نفراتی استفاده کند که در هر بازی 10 تا 13 کیلومتر در زمین بدوند. در فرصت باقیمانده، کادر فنی باید مشکلات را برطرف کرده تا تیم ملی در بازی‌های آینده نتایج لازم را بدست آورد که این خواسته مردم است.

انتقاد از راه رفتن بازیکنان نه کی‌روش

وی با بیان اینکه مردم در این مدت انتقادات بسیاری از تیم ملی مطرح کردند اما این انتقادها به سرمربی تیم ملی باز نمی‌گشت، خاطرنشان کرد: هواداران و فوتبالدوستان اعتقاد داشتند در بازی با قطر، برخی از بازیکنان در زمین راه رفته و یا صلابت لازم را نداشتد.

توقع به حق مردم صعود تیم ملی به جام جهانی است

نایب رئیس نخست فدراسیون فوتبال صحبت‌‎هایش را اینگونه ادامه داد: تذکر لازم را به کی‌روش داده‌ایم و باید کادر فنی و بازیکنان تیم ملی با تلاش بیشتر در بازی‌های آینده، کمترین خواسته و توقع مردم که حضور تیم ملی در جام جهانی است، را برآورده کنند. همچنین در زمان باقیمانده تا بازی با لبنان، کمیته فنی و توسعه با حضور کارلوس کی‌روش برگزار خواهد شد تا مسائل و مشکلات تیم ملی در آن بررسی شود و تیم ایران در بازی‌های آینده با قدرت و صلابت به میدان برود.

مشکلات بزرگ تیم‌های پرهزینه با یکی دو باخت

وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد شایعات مطرح شده در مورد خرید بازیکنان میلیاری توسط برخی از باشگاه‌ها، تصریح کرد: به نظر من ترکش‌های این بازار کاذب نقل و انتقالات در نهایت به خود این تیم‌‎ها باز می‌گردد. تیم‌هایی که بازار را آشفته کرده‌‌اند، کافی است در فصل آینده یکی دو باخت بدهند و یا در چند هفته نتیجه نگیرند، آنوقت دچار مشکلات بزرگی خواهند شد. تجربه عملی این اتفاق را در فصل نقل و انتقالات دیده‌ایم که فاجعه بزرگی در آن تیم رخ داد.

جریمه و محرومیت مدیرعامل و بازیکن متخلف

آیت اللهی با اشاره به اینکه اگر مدارکی دال بر تخلف یک باشگاه پیدا کنیم، قطعا با آن باشگاه و بازیکن برخورد خواهد شد، افزود: شنیده‌های ما حاکی از آن است که متاسفانه برخی از باشگاه‌ها عملکرد درستی نداشتند و اگر مدرکی در این خصوص بدست آوریم، طبق نص صریح قانون، باشگاه، مدیرعامل و بازیکن با جریمه نقدی و محرومیت مواجه خواهند شد.

بازیکنان نمی‌توانند شکایت کنند

وی همچنین به موضوع مهمی اشاره کرد: سقف قرارداد، مبلغ موظفی پرداختی باشگاه به بازیکنان است و اگر بازیکنانی 2 یا 3 برابر این مبلغ قرارداد بسته باشد، در صورت دریافت نکردن آن از باشگاه، به هیچ کجا نمی‌تواند شکایت کند. قطعا باشگاه‌های به دلیل پرداخت نکردن پول‌های زیر میزی، پشت پرده، قول ماشین یا خانه و ... که خارج از سقف قرارداد است، باشد، متخلف نخواهند بود و بازیکنان هم نمی‌تواند حق خودشان را از باشگاه بگیرند.

خودشان سیبل این تیربار هستند!

نایب رئیس نخست فدراسیون فوتبال همچنین ادامه ادامه داد: آنهایی که این آشفته بازار را بوجود آورده‌اند، به این موضوع هم فکر کنند که اگر روزی در پست و مسئولیت خود نبودند و تیم‌شان در سراشیبی سقوط قرار بگیرد، هیچکس نمی‌تواند به عنوان جایگزین، کارشان را پیگیری و مشکلات را برطرف کند و در نهایت خودشان را سیبل این تیربار خواهند کرد.

کف مبلغ پخش تلویزیونی 15 میلیارد است

وی در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 3-4 باشگاه بوده که این شایعات در دور و برشان وجود دارد، در مورد وضعیت عقد قرارداد برای دریافت حق پخش تلویزیونی اظهار داشت: با یکی دو شرکت داخلی برای فروش حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ و بازی‌های تیم ملی مذاکراتی صورت گرفته است که کف در نظر گرفته از سوی فدراسیون 15 میلیارد تومان است.

امیدواری برای رسیدن به 30 میلیارد تومان

آیت‌ اللهی در این خصوص اضافه کرد: البته یکی از این شرکت‌ها رقم 18 میلیاری را پیشنهاد داده است اما امیدواریم در نهایت این رقم تا 30 میلیارد تومان افزایش یابد. اگر شرکتی چنین مبلغی را پیشنهاد کند، 10 درصد به آن تخفیف هم داده خواهد شد. البته سقف پیشنهادی باز است و امیدواریم با تلاش بیشتر مسئولان با بالاترین مبلغ حق پخش تلویزیونی را واگذار کنیم.

قراردادمان با شرکت تبلیغات باقی مانده است

وی در مورد مباحث بوجود آمده در خصوص تبلیغات محیطی هم تاکید کرد: ما با این شرکت قرارداد داریم، این قرارداد 3 ساله بوده که هر سال 20 درصد به رقم گذشته اضافه می‌شود. ضمن اینکه طرفین می‌بایست تعهداتشان را عملی کنند.

حل مشکلات برای کسب پروانه حرفه‌ای

نایب رئیس نخست فدراسیون فوتبال با بیان اینکه به 6 باشگاه ملوان، پیکان، داماش، فجر، گهر و راه‌آهن اخطار داده می‌شود تا مدارکشان را برای دریافت پروانه حرفه‌ای زودتر ارائه کنند، در پایان در مورد وضعیت دو باشگاه فجرسپاسی و گهر زاگرس گفت: مسئولان فجر خودشان باید در خصوص وضعیت باشگاه پاسخ بدهند اما در مورد تیم گهر زاگرس باید بگویم، شهرداری دورود در مورد حل مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری ورزشگاه این شهر که بزرگترین مشکل تیم گهر است، تعهداتی داده که اگر این مشکلات برطرف شود، در بازدید مجدد مسئولان وضعیت این تیم مشخص خواهد شد.