خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.

شهرستان دنا

شهرک علوی، دره‌سور از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰

خیابان فردوسی-بندان-آب معدنی -طرح ماهی از ساعت 13:10 تا 15:10

شهرستان لنده

حوزه موگرمون از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰

شهرستان چرام

بخش سرفاریاب و تابعه از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۸:۱۰

شهرستان گچساران

سربیشه، بیدزرد، امامزاده جعفر از ساعت ۰۸:۱۰ تا ۱۰:۱۰

شهرستان کهگیلویه

حوزه راک، طولیان، کوشک از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

شهرستان بویراحمد

سنگ‌شکن‌ها، جاده نقاره‌خانه، کریم‌آباد، علی‌آباد، امیرکبیرها، چنارستان‌ها، موردرازها از ساعت۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰

سرابتاوه، فرعی‌های ۱ تا ۱۰ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

شهرستان مارگون

روستای دلیرچ از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰

شهرستان باشت

حوزه پشت‌کوه، کلاغ‌نشین از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰