خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.
شهرستان دنا
شهرک علوی، درهسور از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
خیابان فردوسی-بندان-آب معدنی -طرح ماهی از ساعت 13:10 تا 15:10
شهرستان لنده
حوزه موگرمون از ساعت ۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
شهرستان چرام
بخش سرفاریاب و تابعه از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۸:۱۰
شهرستان گچساران
سربیشه، بیدزرد، امامزاده جعفر از ساعت ۰۸:۱۰ تا ۱۰:۱۰
شهرستان کهگیلویه
حوزه راک، طولیان، کوشک از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰
شهرستان بویراحمد
سنگشکنها، جاده نقارهخانه، کریمآباد، علیآباد، امیرکبیرها، چنارستانها، موردرازها از ساعت۰۹:۱۰ تا ۱۱:۱۰
سرابتاوه، فرعیهای ۱ تا ۱۰ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
شهرستان مارگون
روستای دلیرچ از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
شهرستان باشت
حوزه پشتکوه، کلاغنشین از ساعت ۰۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰
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