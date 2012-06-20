فرسودگی شدید شبکه آب شهرهای تابعه قم/ تعویض فراگیر میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب روستایی در پاسخ به انتشار گزارش بحران آب در شهرهای تابعه قم آورده است: انعکاس دغدغه‌ها و مشکلات مردم و پیگیری برای رفع این مشکلات از مهمترین رسالت‌های رسانه‌ها است که بی‌شک مسئولان خبرگزاری وزین مهر به ویژه سرپرستی استان قم خود با آن آشنا است که امیدواریم انتشار این خبر که در برخی از آن از جمله «قطعی 70 ساعته آب در شهر سلفچگان» غیر مستند و با سیاه‌نمایی همراه بوده است از سردلسوزی و تنویر افکار عمومی بوده باشد و نه تشویش اذهان که خود با عواقب آن آشنا هستید که البته انتظار از خبرگزاری مهر که از مجموعه‌های تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی است نیز همین است.



ضمن اینکه در گزارش‌های این چنینی که صد در صد نگارنده این گزارش با قواعد آن آشنا است و اساتید گزارشگری بر روی آن تاکید دارند، پس از کسب اطلاعات لازم در خصوص مشکلات مربوط به کم‌آبی از اعضای محترم شورای شهر تابعه استان و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر می‌بایست گفتگویی در خصوص مباحث مطرح شده با مسئولان آب و فاضلاب روستایی نیز انجام و دغدغه‌های آبفار نیز در پی سخنان اعضای شوراهای شهر ذکر و نتیجه گیری نهایی را به عهده مردم فهیم استان قرار داده می‌شد نه اینکه به اصطلاح یک طرفه به قاضی رفته و مسئولان آبفار متهم به ضعف مدیریت می‌شدند.



در ادامه این مطلب آمده است: به هر حال برای اطلاع هم‌استانی‌های گرامی به استحضار می‌رساند شهر کهک با جمعیت با بالغ بر 3 هزار و 200 نفر دارای هزار و 448 مشترک آب است که 279 مشترک آن فصلی بوده و در حاشیه باغات روستا سکنی گزیده‌اند.



در سالیان گذشته نیاز آبی شهر توسط 4 منبع آبی تامین می‌شد و مشکل خاصی در تامین آب این شهر وجود نداشت اما در چند سال اخیر که استان با خشکسالی‌ بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است و نتایج این خشکسالی‌ها در حال ظهور و بروز است در حال حاضر تنها دو حلقه چاه تامین آب شهر را بر عهده دارد.



در این جوابیه تصریح شده است: لازم به یادآوری است به علت وجود منابع آبی غیرمجاز در اطراف چاه‌های شهر کهک هر ساله در فصل گرما، کاهش سطح سفره آب زیرزمینی بروز می‌کنند و مشکلاتی را نیز به دنبال دارد. شرکت آب و فاضلاب روستایی قم امسال با کف شکنی چاه شماره 2 شهر کهک میزان آبدهی آن را در حد تامین نیاز شهر افزایش داده است، ضمن اینکه این شرکت در زمینه تغییر محل چاه شماره یک موسوم به باغ‌آهو در حال اخذ مجوز می‌باشد.



لازم به توضیح است با توجه به خشک شدن آب قنات شهر، شرکت تقاضای حفر چاه سوم را نیز نموده است تا امکان تامین آب مطمئن برای اهالی شهر کهک فراهم شود.



البته این موارد برای تامین کوتاه مدت آب مورد نیاز شهر بود و برای بلند مدت نیز شرکت آب و فاضلاب روستایی برنامه‌هایی در دست اجرا دارد که در دو سال گذشته تصمیمات اتخاذ شده برای رفع دراز مدت مشکل آبرسانی منجر به عملیاتی شدن فاز دوم مجتمع آبرسانی هشتاد روستا شامل روستاهای ورجان، سیرو، ‌امامزاده ابراهیم، ‌کهک، 500 واحد مسکن مهر کهک، شهرک معصومیه، ونارچ و شهرک کوثر کهک شده است.



آبفار اعلام کرد: در رابطه با اصلاح شبکه فرسوده آب شهر کهک نیز به اطلاع‌ می‌رساند شرکت آب و فاضلاب روستایی استان با تامین اعتبار لازم آمادگی کامل برای آغاز تعویض شبکه فرسوده این شهر را دارد که متاسفانه به علت عدم صدور مجوزهای لازم از سوی مسئولان شهری این امر تاکنون محقق نشده است.



در شهر سلفچگان نیز با توجه به شرایط مشابه و افت سفره‌های آب زیرزمینی، ‌طرح بهسازی و کف‌شکنی 2 حلقه چاه این شهر در برنامه‌های سال جاری آبفار قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن این طرح اجرا و در تامین آب مورد نیاز اهالی محترم این شهر اقدام شد.



البته در زمان اجرای کف‌شکنی چاه شماره 2 ناچارا به مدت چند ساعت آب این شهر قطع شد که با آبرسانی سیار، تامین آب در زمان قطعی انجام شد از این رو اعلام 70 ساعت قطعی آب در این شهر شدیدا تکذیب می‌شود.



لازم به ذکر است شرکت آب و فاضلاب روستایی در کلیه شهرهای استان طرح‌های عمرانی در دست اجرا دارد که احتمالا ممکن است اهالی شهرها طبق برنامه‌ریزی و هماهنگی مسئولان شهر با قطعی مقطعی آب مواجه شده باشند که آبفار بر خود لازم می‌داند از هم‌استانی‌های گرامی که با صبر و حوصله خود شرکت آب و فاضلاب روستایی را در اجرای پروژه‌ها یاری می‌رسانند کمال و تقدیر را داشته باشد.



در این گزارش آمده است: برای تامین بلند مدت آب شهر سلفچگان نیز فاز دوم مجتمع آبرسانی سلفچگان در دو بخش برای آبرسانی به شهر سلفچگان، 700 واحد مسکونی مهر سلفچگان،‌ عنایت بیک و روستاهای ساری خاتون، حسن آباد، نصرتیه، حسین آباد نیزار، گلستانه، دولت‌‌آباد، فریدون آباد، خرم آباد نیزار، خدیجه خاتون، خلج‌‌آباد در دست اجرا است و شهر سلفچگان نیز به زودی با درایت استاندار و تصویب طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز، از نعمت آب شیرین و گوارا برخوردار خواهد شد.



همچنین شرکت آب و فاضلاب روستایی در محدوده بلوار ورودی شهر قنوات در حال اجرای پروژه عمرانی و تعویض خط انتقال در 2 باند تا روستای مبارک آباد است که امید است با پایان یافتن این پروژه معضل تخریب آسفالت خیابان این محدوده مرتفع شود.



آبفار برای تامین آب شهر دستجرد نیز اقدام به کف شکنی 2 حلقه چاه و توسعه منابع آبی نموده است و تقاضای منبع آبی جدیدی را نیز در دستور کار دارد، ولیکن مشکل عمومی در این 4 شهر استان،‌ فرسودگی شدید شبکه توزیع آنها است که عمر مفید خود را سپری کرده‌اند و می‌بایست با طرحی فراگیر نسبت به تعویض آنها اقدام شود.



بر اساس اعلام آبفار، تعویض سالانه 50 کیلومتر شبکه فرسوده آب روستایی استان در دستور شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دارد اما به سبب وسعت شبکه‌های روستایی و اعتبارات مشخص امکان تعویض فراگیر و همه جانبه میسر نیست هر چند برای کلیه شبکه‌های مربوطه طرح مطالعاتی و برنامه مشخص وجود دارد.



لازم به ذکر است جهت تامین آب سیار در روستاهای استان طرح احداث ایستگاه‌های آبگیری هر شهر در حال تعیین اجرا است و امید است با اجرای این طرح شرایط تامین آب روستاها بهینه شود و فشار روی چاه های آب شرب سلفچگان کاهش یابد.



در پایان ضمن تقدیر از مردم شریف شهرهای تابعه استان در همراهی با شرکت آب و فاضلاب روستایی، پر واضح است ترمیم شبکه فرسوده، اصلاح الگوی مصرف شهروندان، تعامل و همکاری و مساعدت مردم و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از عوامل تاثیر گذار در ارائه خدمات مطلوب آبرسانی و مقابله با مشکلات کم‌آبی است.



اعلام آمادگی شوراهای اسلامی برای پاسخ به مسئولان



پاسخ مهر: شرکت آبفار در این گزارش به بخش‌هایی از مشکلات آب شهرهای تابعه از جمله فرسودگی شبکه آبرسانی، عدم تعویض فراگیر و همه جانبه شبکه، عدم وجود طرح مطالعاتی و برنامه مشخص برای کلیه شبکه‌های مربوطه و... اعتراف کرده است.



علاوه بر این مطالبی که در مورد کف شکنی چاه‌های آب و آمادگی شرکت آبفار برای اصلاح شبکه فرسوده آب شهر کهک و... بیان شده مورد نقد کارشناسانه شوراهای اسلامی شهرهای تابعه است و شوراهای اسلامی معتقدند که اگر این گونه کارها برای تامین آب مورد نیاز مردم انجام شده پس چرا همچنان مردم شهرهای تابعه و بسیاری از روستاها با مشکل کمبود و یا افت فشار آب مواجه هستند و حتی در بسیاری از روستاها با تانکر آبرسانی می‌شود؟!



همان گونه که مسئولان شرکت آبفار و همه مردم و مسئولان می‌دانند اعضای شوراهای اسلامی نمایندگان مردم هستند و طبعا صحبت‌هایی که از آنها نقل می‌شود جنبه مردمی داشته و از مطالبات مردم است، بنابراین اگر مردم با مشکل کم آبی و عدم مدیریت بهینه در آبرسانی مواجه نباشند چه دلیلی بر طرح این مطالب وجود دارد؟



انعکاس مشکلات و دغدغه‌های مردم از روستاهای دورافتاده تا ساکنان مناطق مرفه شهر قم از مهمترین دغدغه و رسالت رسانه‌های جمعی است. هر چند که این وظیفه ذاتی رسانه‌ها در مورد انعکاس موانع توسعه شهرهای تابعه و روستاها بعضا مورد غفلت واقع شده است، اما متهم کردن رسانه به سیاه نمایی و طرح مباحث غیرمستند در شأن مسئولان نیست، چراکه گویندگان مشکلات شهرهای تابعه از نمایندگان مردم هستند و اگر مسئولان ذره‌ای در صحت مطالب ذکر شده تردید دارند به بعضی از روستاها که ساعاتی از روز را بدون آب سپری می‌کنند مراجعه کنند تا از نزدیک درد کهنه روستانشینان را لمس کنند.



برخی از اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای استان در تماسی که خبرنگار مهر برای انتقال این جوابیه با آنها داشته است ضمن تقدیر از رویکرد خبرگزاری مهر در انتقال مشکلات و چالش‌های این مناطق، اعلام آمادگی کردند که پاسخگوی مسئولان استان هستند.



آنها از خبرگزاری مهر خواستند که برای اطلاع مسئولان از مشکلات و موانع شهرها و روستاهای تابعه به سایر مشکلات این مناطق از جمله ضعف در اجرای طرح هادی و قطره چکانی بودن اعتبارات، ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای خوش آب و هوا و قلع و قمع درختان و باغ‌ها توسط برخی سودجویان، عدم حمایت جدی از تولیدکنندگان و کشاورزان و دامداران و ده‌ها مشکل دیگر بپردازد.