رونمایی از طرح جدید صادرات گاز ایران به کشورهای عربی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست طرحهای صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای مختلف حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون امارات متحده عربی، کویت، عمان و بحرین، ایران طرح جدیدی را برای صادرات انرژی به این کشورها در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس سال گذشته نخستین قرارداد تبدیل گاز طبیعی به برق در خلیج فارس با پیمانکاران ایرانی واگذار شد و پیش بینی می‌شود با تکمیل طرح توسعه میادین گازی فروز A و B امکان تبدیل گاز این میادین به انرژی الکتریکی برای صادرات به کشورهای همسایه فراهم شود.

میادین گازی فروز A و B به تنهایی از 29 تریلیون فوت مکعب ذخایر گگاز درجا برخوردار هستند و طبق محاسبات اولیه مخزن، 18.5 تریلیون فوت مکعب آن در یک دوره زمانی مناسب قابل برداشت بوده که نشان دهنده بزرگی و اهمیت این مخزن گازی است‌.

در حال حاضر هزینه سرمایه گذاری تولید یک مگاوات برق در خلیج فارس حدود 1.8 میلیارد تومان برآورد می شود و در مجموع با توسعه میدان گازی فروز B امکان تولید 3000 تا 6000 مگاوات برق به وجود می‌آید در مجموع هزینه تولید برق از گاز استخراجی میدان فروز B حدود 3.6 میلیارد دلار برآورد شده است.



در همین حال عبدالحمید اسفندیارپور با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این دو میدان گازی، گفت: میدان فروز B در محدوده بین جزایر سیری، قشم و کیش قرار دارد ولی از آنجایی که در برنامه کلان کشور قرار است قشم به یک قطب (‌هاب‌) انرژی تبدیل شود گاز تولیدی این میدان به جزیره قشم ارسال و تاسیسات فرآورشی مورد نیاز به همراه اسکله صادراتی و سایر تاسیسات جانبی در این جزبره احداث خواهد شد.

مدیر طرح توسعه میادین گازی فروز A و B در شرکت نفت فلات قاره، افزود: شرکت نفت فلات قاره قصد دارد در قالب طراحی مناسب و به منظور مصارف داخلی و یا صادرات به کشورهای همسایه، این گاز به برق (GTW) تبدیل شود.

به گفته وی در این طرح دو سکوی دریایی، 12 حلقه چاه تولیدی به همراه یک یا دو حلقه چاه توصیفی، اسکله صادرات مایعات و میعانات گازی و گوگرد، تاسیسات فرآورشی گاز و حدود 160 کیلومتر خط لوله شامل 120 کیلومتر خط لوله دریایی و 40 کیلومتر خط لوله خشکی ساخته خواهد شد.

اسفندیارپور هدف کلان این پروژه را تولید گاز از میدان در فاز اول به میزان یک میلیارد فوت مکعب در روز عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت حصول توافقات نهایی، تولید برق از گاز این میدان نیز نهایی خواهد شد.

وی با اعلام اینکه میدان فروز B جز میادین مشترک نیست یادآور شد: عملیات لرزه‌نگاری سه بعدی این میدان وارد فاز اجرایی شده و کشتی مورد نظر هم‌اکنون در حال لرزه‌نگاری است که تا 2 تا 3 ماه آینده لرزه‌نگاری این میدان به پایان می‌رسد.

این مقام مسئول، تاکید کرد: متعاقب آن مراحل پردازش و تعبیر و تفسیر آن نیز که در حال انتخاب مشاور مناسب است انجام خواهد شد و همزمان اقدامات اولیه برای انتقال دکل برای حفر اولین چاه توصیفی نیز در حال انجام است.

به گفته مدیر طرح توسعه میادین گازی فروز A و B در شرکت نفت فلات قاره برنامه زمان‌بندی اجرای این پروژه توسط شرکت مپنا 66 ماه است که از اوایل سالجاری آغاز شده است.