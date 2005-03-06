زماني نيا : مجلس با روند كنوني مذاكرات ايران و اروپا مطمئنا پروتكل الحاقي را تصويب نخواهد كرد

امير حسين زماني نيا در حاشيه كنفرانس بين المللي فناوري هسته اي و توسعه پايدار در پاسخ به خبرنگار سياسي "مهر" ، در خصوص اظهارات علاء الدين بروجردي درباره اينكه اگر روند مذاكرات با اروپا به همين منوال باشد مجلس هيچگاه پروتكل را تصويب نمي كند گفت: حرف بروجردي حرفي درستي است و با توجه به اينكه مذاكرات ايران و اروپا دستاورد ارزشمندي نداشته است امكان ندارد مجلس آن را تصويب نمايد .

زماني نيا در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر" ، در خصوص اينكه تصميم كميته راهبري چه خواهد بود گفت: بايد تا پايان ماه صبر كرد و ديد كه مذاكرات چه دستاوردي دارد ، ما به اروپا اعلام كرده ايم كه با اين روش به دستاوردي نخواهيم رسيد و اگر پيشنهادي را كه به اروپا داديم بررسي كنند و با نظرات مثبت در مذاكرات حاضر شوند امكان رسيدن به پيشرفت حاصل مي شود.

زماني نيا تاكيد كرد: با اين وضع گفتگوها هيچ توافقي و دستاوردي انجام نخواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا فكر مي كنيد در آخرين دور مذاكرات نتايجي حاصل شود نيز گفت: دور جديد گروههاي كاري فردا آغاز مي شود و پس از پايان مذاكرات گروههاي كاري جلسه كميته راهبري تشكيل مي شود تا دستاوردهاي اين مذاكرات را بررسي نمايد.

وي در پاسخ به اين سوال مهر، كه روند گفتگوها در كدام گروه كاري در شرايط بهتري قرار دارد گفت: در گروه كاري اقتصادي مذاكرات ساختاري صورت گرفته است البته نمي توان گفت كه مطلوب است اما پيشرفت گروه هسته اي محدود بوده است و حاصل اين كارها و تصميم كميته راهبري مذاكرات را با مشكل روبرو خواهد كرد.

وي در خصوص نقش آمريكا در مذاكرات ايران و اروپا گفت: آمريكاييها به توصيه اروپا به دنبال اين مساله هستند تا انگيزه هاي خوبي را به ايران بدهند ولي اين انگيزه ها نمي تواند جايگزين برنامه هاي هسته اي ايران شود.

وي افزود: اين انگيزه ها مي تواند جو را تلطيف كند ولي نمي تواند جايگزين برنامه هاي هسته اي شود.

وي در خصوص اظهار نظرهاي مقامات كشورمان در خصوص مذاكرات با اروپا گفت: اروپا اين مواضع را به دقت و از نزديك بررسي كند و اميدواريم در جلسات آينده مثمرثمرتر باشد.

وي در خصوص جو حاكم بر مذاكرات گفت: ما هر پيشنهادي را كه به اروپا مي دهيم به دلايل استراتژيك و همراهي با آمريكا رد مي كند به همين خاطر پيشرفتي در مذاكرات حاصل نشده است.