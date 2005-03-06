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۱۶ اسفند ۱۳۸۳، ۲۰:۲۴

با سردادن شعارهايي عليه سوريه

لبناني هاي معارض در بروكسل تظاهرات كردند

بيش از دويست لبناني بعد از ظهر امروز در بروكسل دست به تظاهرات زدند و خواستار خروج فوري نيروهاي سوريه از لبنان شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از خبرگزاري فرانسه، تظاهركنندگان معارض دولت لبنان همچنين  دمشق را به دست داشتن در ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان كه 14 فوريه در حادثه بمب گذاري يك خودرو در بيروت كشته شد، متهم كردند .

برپايه اين گزارش شركت كنندگان با بدست گرفتن پرچم هاي لبنان، كشورهاي اروپايي ، بلژيك ، فرانسه و سازمان ملل وحمل عكس هاي حريري،  دركوي حي محل موسسات و آژانس هاي اتحاديه اروپايي اجتماع كردند.

تظاهركنندگان خشمگين پرچم هايي را با خود حمل مي كردند كه بر روي آن نوشته شده بود " لبنان را آزاد سازيد" ، " سوريه همين حالا برو بيرون".

شاهدان گفتند: شركت كنندگان دراين تظاهرات شعارهايي در محكوميت حضور نيروهاي سوريه در لبنان سر دادند و مقامات دولت سوريه را مجرم تلقي دانستند.

 

کد مطلب 163436

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