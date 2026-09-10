قدرت ایران هزینه رویارویی نظامی را برای دشمن سنگین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد ساجدیفر شامگاه پنجشنبه در چهاردهمین دوره یادواره شهدای روستای ورین محلات اظهار کرد: اقتدار و عزت امروز کشور، نتیجه مستقیم مسیر گشودهشده توسط شهدا و نگاه بلند امام خمینی(ره) است.
وی با اشاره به افق دید امام شهیدان گفت: باور به توانمندیهای داخلی، از جمله دستیابی به فناوریهای موشکی که اکنون از لایههای دفاعی دشمن عبور میکند، ریشه در همان نگاه متعالی دارد.
سردار ساجدی فر گفت: قدرت کنونی ایران، هزینه رویارویی نظامی را برای دشمن بسیار سنگین کرده و این امر موجب شده است تا دشمن از تقابل مستقیم پرهیز و به سمت جنگهای ترکیبی، رسانهای و روانی حرکت کند.
جانشین معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: بسیاری از دستاوردها و موفقیتهای امروز کشور، به برکت خون شهدا حاصل شده و اعتمادبهنفس امروز ملت در برابر ابرقدرتها، میراث ماندگار این مسیر مقدس است.
سردار ساجدیفر بیان کرد: چنانچه رئیسجمهور آمریکا در برابر ایران با احتیاط رفتار میکند، به دلیل مسیری است که شهدا برای سرافرازی ملت ایجاد کردهاند.
وی گفت: برخلاف ۸۰ سال گذشته که هیچ کشوری جرئت تعدی به پایگاههای این ابرقدرت را نداشت، اکنون شرایط ایران به واسطه اقتداری که شهدا به یادگار گذاشتهاند، متفاوت است.
جانشین معاونت فرهنگی سپاه پاسداران تاکید کرد: دشمن با درک هزینههای سنگین درگیری نظامی، تاکتیک خود را به سمت جنگهای ترکیبی، رسانهای و روانی تغییر داده است.
وی تصریح کرد: دشمن با استفاده از فضای مجازی و انتشار پیامهای جهتدار، تلاش میکند روح و روان جامعه را تحت تأثیر قرار داده، انسجام مردم را از بین ببرد و اعتماد آنان را به حاکمیت و نظام کاهش دهد.
جانشین معاونت فرهنگی سپاه بیان کرد: ماهیت دشمن، جریانی واحدی است که برای نابودی کشور یا به ذلت کشاندن آن نقشه دارد و هدف اصلی آن، ایجاد تفرقه میان مردم و محتوای جمهوری اسلامی است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد ملی، افزود: انتقاد در کشور باید سازنده باشد و نباید اجازه داد اختلافات داخلی به ابزاری در دست دشمن تبدیل شود.
سردار ساجدیفر با اشاره به چالشهای اقتصادی، عوامل داخلی نظیر نفوذیها و سودجویان را در کنار جنگ اقتصادی دشمن، از جمله چالشهای پیش رو دانست و بر اهمیت ایستادگی و انسجام ملی برای مقابله با این توطئهها تأکید کرد.
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