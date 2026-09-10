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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵

تداوم حضور پرشور مردم اردبیل در تجمع شبانه

تداوم حضور پرشور مردم اردبیل در تجمع شبانه

اردبیل- حضور پرشور مردم اردبیل در تجمعات شبانه نشان دهنده وفاداری عمیق آنها به آرمان های انقلاب اسلامی است‌.

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کد مطلب 6943549

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