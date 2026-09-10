https://mehrnews.com/x3d2X6 ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6943549 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵ تداوم حضور پرشور مردم اردبیل در تجمع شبانه اردبیل- حضور پرشور مردم اردبیل در تجمعات شبانه نشان دهنده وفاداری عمیق آنها به آرمان های انقلاب اسلامی است. دریافت 5 MB کد مطلب 6943549 کپی شد مطالب مرتبط مردم مشگینشهر با بصیرت در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کردند روایت مهر از یکصد و نود و چهارمین حضور مردم در تجمعات آستانه اتحاد مردم، مهمترین سد برابر جنگ شناختی دشمن است مشگین شهر؛ حضور پرشور مردم انقلابی اجتماع باشکوه مردم اردبیل در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی برچسبها اردبیل تجمع مردمی تجمعات مردمی
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