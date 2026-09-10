به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت بهویژه سردار شهید نائینی، از حضور پرشور مردم در میدانها و خیابانهای استان قدردانی کرد.
وی با اشاره به حضور گسترده و خستگیناپذیر مردم اظهار کرد: آنچه این شبها در میدانها و خیابانها شاهد آن هستیم، نشانه بارز مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر استکبار جهانی است.
استاندار گیلان افزود: امروز با روز اول مقاومت که غروب روز نهم یا دهم اسفند بود، هیچ تفاوتی ندارد و مردم شریف ایران در کنار نیروهای مسلح و همه دولت، همچنان محکم و استوار در مقابل جنایت آمریکاییها ایستادهاند.
حقشناس با تأکید بر اینکه پیروزی دور از دسترس نیست، گفت: انشاءالله پیروزی نزدیک است و بهزودی مردم ایران در همین میدانها، جشن پیروزی بر استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را برگزار خواهند کرد.
وی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم ولایی گیلان در میدانها، بر تداوم این مسیر تا تحقق پیروزی نهایی تأکید کرد.د.
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