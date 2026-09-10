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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

استاندار گیلان: مردم ایران محکم و استوار مقابل استکبار ایستاده‌اند

استاندار گیلان: مردم ایران محکم و استوار مقابل استکبار ایستاده‌اند

رشت- استاندار گیلان با اشاره به حضور پرشور و خستگی‌ناپذیر مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها گفت: مردم شریف ایران در کنار نیروهای مسلح و دولت، محکم و استوار در مقابل جنایت آمریکایی‌ها ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت به‌ویژه سردار شهید نائینی، از حضور پرشور مردم در میدان‌ها و خیابان‌های استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده و خستگی‌ناپذیر مردم اظهار کرد: آنچه این شب‌ها در میدان‌ها و خیابان‌ها شاهد آن هستیم، نشانه بارز مقاومت و ایستادگی مردم ایران در برابر استکبار جهانی است.

استاندار گیلان افزود: امروز با روز اول مقاومت که غروب روز نهم یا دهم اسفند بود، هیچ تفاوتی ندارد و مردم شریف ایران در کنار نیروهای مسلح و همه دولت، همچنان محکم و استوار در مقابل جنایت آمریکایی‌ها ایستاده‌اند.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه پیروزی دور از دسترس نیست، گفت: ان‌شاءالله پیروزی نزدیک است و به‌زودی مردم ایران در همین میدان‌ها، جشن پیروزی بر استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را برگزار خواهند کرد.
وی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم ولایی گیلان در میدان‌ها، بر تداوم این مسیر تا تحقق پیروزی نهایی تأکید کرد.د.

کد مطلب 6943556

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