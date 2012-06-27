به گزارش خبرنگار مهر، «گلستان در انقلاب» عنوان یکی از کتاب‌های مجموعه‌ای است که گروه تاریخ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر می‌کند و درباره اسناد و مدارک مربوط به هر استان کشور در زمان پیش از انقلاب است.

اسناد شهربانی و ساواک استان گلستان، مدارکی و مستنداتی هستند که برای این عنوان گردآوری و تدوین شده‌اند. این عنوان از مجموعه مورد نظر که تاریخ انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند، به همت غلامرضا خارکوهی گردآوری و برای چاپ آماده شده است و پژوهشی جامع و کامل درباره استان گلستان است. از این مجموعه پیش از این 4 عنوان چاپ شده است که می‌توان به «اصفهان در انقلاب» و «خمین در انقلاب» به عنوان کتاب‌های نمونه منتشر شده، اشاره کرد.

«گلستان در انقلاب» پنجمین عنوانی است موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) درباره تاریخ و اسناد و مدارک شهربانی و ساواک استان‌های کشور منتشر می‌کند و قرار است این مجموعه به مرور و با چاپ کتاب‌های مربوط به استان‌های دیگر کشور، کامل شود.

به دلیل حجم زیاد این کتاب که حدود 3 هزار و 500 صفحه می‌شود، «گلستان در انقلاب‌» در مجموعه‌ای 3 جلدی مراحل آماد‌ه‌سازی برای چاپ را می‌گذراند و طی 3 ماه‌ آینده منتشر خواهد شد.