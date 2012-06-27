  1. فرهنگ و ادب
۷ تیر ۱۳۹۱، ۷:۳۲

توسط موسسه تنظیم و نشر آثار/

مجموعه «گلستان در انقلاب» برای چاپ آماده می‌شود

مجموعه «گلستان در انقلاب» برای چاپ آماده می‌شود

«گلستان در انقلاب» یکی از عناوین مجموعه کتاب‌های موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی درباره اسناد و مدارک پیش از انقلاب است که مراحل آماده‌سازی پیش از چاپ را طی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «گلستان در انقلاب» عنوان یکی از کتاب‌های مجموعه‌ای است که گروه تاریخ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر می‌کند و درباره اسناد و مدارک مربوط به هر استان کشور در زمان پیش از انقلاب است.

اسناد شهربانی و ساواک استان گلستان، مدارکی و مستنداتی هستند که برای این عنوان گردآوری و تدوین شده‌اند. این عنوان از مجموعه مورد نظر که تاریخ انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند، به همت غلامرضا خارکوهی گردآوری و برای چاپ آماده شده است و پژوهشی جامع و کامل درباره استان گلستان است. از این مجموعه پیش از این 4 عنوان چاپ شده است که می‌توان به «اصفهان در انقلاب» و «خمین در انقلاب» به عنوان کتاب‌های نمونه منتشر شده، اشاره کرد.

«گلستان در انقلاب» پنجمین عنوانی است موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) درباره تاریخ و اسناد و مدارک شهربانی و ساواک استان‌های کشور منتشر می‌کند و قرار است این مجموعه به مرور و با چاپ کتاب‌های مربوط به استان‌های دیگر کشور، کامل شود.

به دلیل حجم زیاد این کتاب که حدود 3 هزار و 500 صفحه می‌شود، «گلستان در انقلاب‌» در مجموعه‌ای 3 جلدی مراحل آماد‌ه‌سازی برای چاپ را می‌گذراند و طی 3 ماه‌ آینده منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1635810

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