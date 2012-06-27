عرضه بیش از 70بازی دانشگاهی در نمایشگاه بازیهای رایانه ای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین نمایشگاه بازیهای رایانه ای تهران که از 6 تا 10 تیرماه برپا است 40 بازی تولید شده را دانشگاه مازندران و 32 بازی را دانشگاه کاشان در قالب محصولات دانشجویی در نمایشگاه تهران عرضه کرده اند؛ این بازی های رایانه ای را دانشجویان در رقابتهای دانشجویی بازی سازی تولید کرده اند.

همچنین 6 دانشگاه ،مرکز رشد و آموزشکده فنی و حرفه ای از شهرهای مختلف کشور در نمایشگاهگیم تهران حضور دارند که شامل دانشگاههای مازندران ، تهران، آزاد کاشان، مرکز رشد دانشگاه قم، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم، دانشگاه فنی و حرفه ای و شهید مهاجر اصفهان می شوند؛ این دانشگاهها آخرین دستاوردهای خود در عرصه بازی سازی و آموزش را در نمایشگاه بازیهای رایانه ای تهران در معرض دید علاقه مندان قرار داده اند.

دومین نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران با حضور شرکت های بازی سازی کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی و جمعی از فعالان عرصه بازی های رایانه ای در مصلای امام خمینی تهران برپاست و علاقه مندان به بازیهای رایانه ای با حضور در این نمایشگاه بین المللی می توانند از نزدیک با دستاوردهای بازی سازی داخلی و بین المللی آشنا شوند.

دومین دوره این نمایشگاه در فضایی بالغ بر سه و نیم برابر مساحت دوره گذشته به مساحت 22 هزار متر مربع برگزار شده است و برپایی غرفه مخصوص خانواده ها با عنوان دنیای بدون خانواده از بخش های ویژه این نمایشگاه فرهنگی هنری است. همچنین خانواده ها با حضور در این نمایشگاه می توانند از نزدیک با دستاوردهای داخلی در عرصه بازی های رایانه ای آشنا شوند.