به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز در دیدار با حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آخرین وضعیت زندانیان، مسائل مرتبط با خانوادههای زندانیان و زیرساختهای زندانهای استان بوشهر را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.
در این نشست، ضمن بررسی وضعیت زندانیان استان، موضوع توسعه و تکمیل زیرساختهای زندانبانی و ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای عمرانی این حوزه مورد تأکید قرار گرفت.
یکی از مهمترین محورهای مورد پیگیری رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این دیدار، آغاز ساخت زندان دیر در حوزه جنوب استان بوشهر بود.
زمین مورد نیاز برای احداث این زندان به مساحت ۲۲ هکتار، از پیش تعیین و تأمین شده است و در شرایط کنونی، موضوع اصلی برای آغاز عملیات ساخت، تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای این پروژه است.
بر این اساس، رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر ضرورت تأمین اعتبار لازم برای احداث زندان دیر از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تأکید کرد تا با تأمین منابع مالی مورد نیاز، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود.
احداث زندان دیر، بهعنوان یکی از طرحهای مهم توسعه زیرساختهای زندانبانی در حوزه جنوب استان بوشهر، با هدف ایجاد ظرفیت و فضای مناسب و متناسب با نیازهای این منطقه مورد پیگیری مدیریت قضایی استان قرار دارد.
از دیگر محورهای مهم این نشست، تکمیل زندان گناوه بود که مهدی مهرانگیز بر ضرورت تسریع در روند اجرای این پروژه و رفع موانع موجود اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه به اهمیت توسعه زیرساختهای استاندارد در حوزه زندانبانی، پیگیری و تکمیل طرحهای عمرانی این بخش را از موضوعات مهم در راستای ساماندهی وضعیت موجود و فراهمسازی شرایط مناسب برای اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی زندانیان عنوان کرد.
در بخش دیگری از این دیدار، مهدی مهرانگیز گزارشی از اقدامات و عملکرد چهار ساله خود در حوزه زندانیان و خانوادههای آنان ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، در مدت چهار سال تصدی ریاست کل دادگستری استان بوشهر از سوی مهرانگیز، یک هزار و ۴۰۰ مورد بازدید از خانوادههای زندانیان انجام شده است، اقدامی که بر اساس گزارش ارائهشده در این نشست، رکوردی در سطح کشور محسوب میشود.
همچنین در این مدت، مهدی مهرانگیز با حضور مستمر در چهار زندان استان بوشهر و انجام بازدیدهای متعدد از این مراکز، در تعداد دفعات بازدید از زندانها نیز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
تداوم این بازدیدها، در کنار پیگیری مستقیم مسائل زندانیان و خانوادههای آنان، نشاندهنده رویکرد مدیریت قضایی استان بوشهر در توجه میدانی به مسائل این قشر و پیگیری مشکلات آنان از نزدیک است.
در این دیدار همچنین وضعیت زندانیان استان بوشهر و مسائل مرتبط با خانوادههای آنان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استمرار اقدامات حمایتی، رعایت حقوق قانونی زندانیان و تقویت برنامههای اصلاحی و تربیتی تأکید شد.
مهرانگیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در استان، بر ضرورت استمرار بازدیدهای میدانی از زندانها و خانوادههای زندانیان و پیگیری مسائل آنان تأکید کرد و خواستار تقویت حمایتهای سازمان زندانها در این حوزه شد.
دیدار مهدی مهرانگیز با رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در راستای پیگیری مسائل و نیازهای استان بوشهر در حوزه زندانها و استفاده از ظرفیتهای ملی برای رفع کمبودهای زیرساختی انجام شد.
در این نشست، وضعیت زندانیان استان، گزارش عملکرد چهار ساله در بازدید از خانوادههای زندانیان و زندانهای استان، تکمیل زندان گناوه و تأمین اعتبار برای آغاز احداث زندان دیر در حوزه جنوب استان بوشهر از مهمترین محورهای مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
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