خبرگزاری مهرـ گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: خواف و تایباد میعادگاه قلب‌هایی است که در تپش نام پیامبر رحمت(ص)، تصویری از تمدن نوین اسلامی را ترسیم کرده‌اند.هفته وحدت در این دیار، تجلی عهدی است که مردمانش با سیره نبوی بسته‌اند.

برگزاری صدها نشست شبانه، محافل انس با قرآن و هم‌نوا شدن بانوان و دانش‌آموزان در قالب «جشن‌های امت احمد»، گواهی است بر این ادعا که پیوند قلبی شیعه و سنی، سدی محکم در برابر تفرقه‌افکنی است.

وحدت؛ سلاح مسلمانان در برابر جنگ شناختی

سید حسام‌الدین حسینی، امام جمعه روستای مژن‌آباد پایین (بخش سنگان شهرستان خواف)، در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون برنامه‌های هفته وحدت، بر اهمیت بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) در راستای تقویت پیوند میان مسلمانان تأکید کرد. و با اشاره به اینکه ولادت پیامبر نور، در روزگاری که جهان در تاریکی فرو رفته، نوری برای محو کردن ظلمت‌ها بود، اظهار کرد: امروز نیز نهال اسلام برای شکوفایی و رسیدن به جوامع دیگر، بیش از هر زمان به بصیرت مسلمانان نیاز دارد.

این مولوی اهل سنت با اشاره به چالش‌های عصر حاضر، به پدیده «منافقین مدرن» پرداخت و گفت: امروزه شاهد حکام و افرادی هستیم که در ظاهر مسلمان، اما در باطن و در عمل، در خدمت اهداف کفر و نظام سلطه هستند. دشمن با تغییر ابزارها از جنگ‌های نظامی، اکنون به سمت فشار اقتصادی، تحریم‌ها و به‌ویژه «جنگ شناختی» حرکت کرده است تا انسجام جامعه اسلامی را از میان ببرد.

وی در ادامه با تبیین برنامه‌های هفته وحدت، بر ضرورت تقویت انسجام و وحدت میان مسلمانان تأکید و خواستار بصیرت بیشتر جامعه اسلامی برای شناسایی ابعاد مختلف دشمنی شد.

حسینی همچنین با یادآوری نقش یاران خدا در تثبیت نهال اسلام و اشاره به میراث پرافتخار شهدای دفاع مقدس و شهدای اهل سنت، تأکید کرد: پیروزی نهایی از آن کسانی است که بر مسیر حق و وحدت استوار می‌مانند.

تجلی وحدت و همدلی در میعادگاه شیعه و سنی خواف

حجت‌الاسلام محمد سبزعلیان، مدیر اداره تبلیغات اسلامی خواف، با تبیین ضرورت بازخوانی مبانی علمی و فقهی برادری، پیوند قلبی و اشتراکات اعتقادی شیعه و سنی را سدی مستحکم در برابر تفرقه‌افکنی دانست و با اشاره به رویکرد تحول‌گرایانه در فعالیت‌های تبلیغی این شهرستان، از برگزاری بیش از ۱۸۰ اجتماع شبانه در شهرها و روستاهای تابعه اظهار کرد: این نشست‌ها که با حضور پرشور خانواده‌های اهل سنت و تشیع در شهرهای خواف، سلامی، قاسم‌آباد، سده و نقاط روستایی برگزار می‌شود، جلوه‌ای بی‌بدیل از همدلی و وحدت عملی را به تصویر کشیده است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی خواف در ادامه تشریح برنامه‌های شاخص هفته وحدت، به برگزاری ویژه برنامه‌های محوری همچون «مهمانی امت احمد» به مدت سه شب، نشست‌های تخصصی علمای شیعه و اهل سنت، و همچنین برگزاری نشست «بانوان پیشران انقلاب اسلامی» متشکل از بانوان فرهیخته و عالمه از هر دو مذهب اشاره کرد.

وی همچنین برپایی محافل انس با قرآن در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه، شب‌های شعر وحدت، برگزاری اردوی «یاوران امین» ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول مکاتب و همچنین مسابقات ورزشی را از دیگر اقدامات شاخصی دانست که با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت پیوندهای اجتماعی در این شهرستان مرزی و تلفیقی اجرایی شده است.

سبزعلیان بیان کرد: این برنامه‌ها با هدف عمق‌بخشی به باورهای وحدت‌بخش و ایجاد فضای نشاط معنوی در میان اقشار مختلف جامعه برگزار می‌شود.

جشنواره «امت احمد» و هم‌نوایی برادری در خطه تلفیقی تایباد

حجت‌الاسلام محمد زنگنه، مدیر اداره تبلیغات اسلامی تایباد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اهم اقدامات انجام‌شده و در دستور کار این اداره با حضور و همراهی مسئولان استانی از جمله حجت‌الاسلام همتی‌فر، به تشریح جزئیات هفته وحدت در این منطقه تلفیقی پرداخت و اظهار کرد: الحمدلله در شهرستان تایباد میان تشیع و تسنن وحدت و اتحاد بسیار خوبی حاکم است و هفته وحدت و برگزاری آیین‌ها و مراسم مختلف، در کنار هم نشستن‌ها و جشن‌هایی که مردم در طول سال نیز برگزار می‌کنند، به تالیف قلوب و برادری هرچه بیشتر می‌انجامد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تایباد، با اشاره به بخش دیگری از فعالیت‌های فرهنگی این ایام تصریح کرد: از جمله برنامه‌های مهم ما، اعزام دانش‌آموزان حافظ قرآن کریم اهل سنت به مشهد مقدس است. همچنین برگزاری محافل انس با قرآن در سطح شهرستان، تشکیل نشست‌های مشترک با علمای تشیع و تسنن در شهر تایباد و برگزاری مراسم محوری «جشن امت احمد» در هفدهم ربیع‌الاول از جمله مهم‌ترین اقدامات این مناسبت است.

وی همچنین با اشاره به سلسله اعزام‌های علمای این شهرستان به بارگاه منور رضوی خاطرنشان کرد: در روز دوازدهم ربیع‌الاول اعزام علما به مشهد مقدس انجام شد و ان‌شاءالله مجدد گروهی دیگر از علما و فرهیختگان شهرستان به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف خواهند شد.

زنگنه در تبیین ضرورت حفظ و تحکیم این برادری اسلامی تأکید کرد: این وحدت و انسجامی که با محوریت قرآن و اهل‌بیت (ع) در تایباد شکل گرفته، موجب خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان علیه ایران اسلامی می‌شود. دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با تفرقه‌افکنی به‌ویژه در مناطق تلفیقی، به کشور ضربه بزنند، اما به وضوح دیده‌ایم که این وحدت ریشه‌دار، نقشه‌های آنان را تاکنون نقش بر آب کرده و مشکلات را به حداقل رسانده است؛ راهی که با قدرت و همدلی در ادامه نیز استمرار خواهد داشت.