استاندار لرستان: دشمن به دنبال ایجاد اختلال در نظام اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در اجتماع شبانه مردمی جنوب خرم‌آباد با بیان اینکه آغاز فعالیت دولت چهاردهم با جنگ همراه بود، اظهار داشت: منکر گرانی نیستیم؛ ولی برخی نابسامانی‌ها مانند تورم، تحت‌تأثیر جنگ قرار دارد و دولت باتدبیر ویژه برای کاهش این اثرات، اقدام می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه دشمن شکست‌خورده در میدان و خیابان به دنبال ایجاد اختلال در نظام اجتماعی است، افزود: دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور و لرستان، تلاش کردند تا هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه کشاندن مردم به خیابان بخشی از نقشه دشمن بود، گفت: بخشی از دولت با پشتیبانی میدان و بخشی دیگر با پشتیبانی بازار، اجازه نداد که دشمن به اهداف خود دست یابد.

شاهرخی با بیان اینکه مردم ما، مشکلات را برای مقابله به ابرقدرت‌ها تحمل می‌کنند، گفت: در همین لرستان که یکی از استان‌های درگیر جنگ بود، با رزم بی‌مثال رزمندگان، پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با میدان و تلاش دستگاه‌های اجرایی در بازار، کمبودی برای معیشت مردم ایجاد نشد و بر اساس فرامین رهبری شهید و رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، حفظ وحدت و انسجام ملی، امری ضروری است.

وی یادآور شد: دشمن شکست‌خورده در میدان و خیابان تلاش می‌کند بین سلیقه‌ها و نگاه‌های مختلف، به ایجاد اختلاف بپردازد و در این شرایط نیز فصل‌الخطاب همه امور، انسجام و وحدت موردتأکید رهبر معظم انقلاب است.