طرح توسعه تولید جوجه مرغ آمین در دشتستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه تولید جوجه مرغ آمین در بخش ارم شهرستان دشتستان با حضور ارسلان زارع، استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط افتتاح شد.
توسعه ظرفیت تولید و اشتغال در بخش کشاورزی
استاندار بوشهر در این آیین اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای توسعه ظرفیتهای تولیدی بخش کشاورزی، حمایت از سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در شهرستان دشتستان انجام شده است.
ارسلان زارع افزود: این طرح با ظرفیت تولید ۲۲ هزار قطعه و حجم سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد ریال اجرا شده و زمینه ایجاد بیش از ۳۰ فرصت شغلی جدید را فراهم کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، اظهار داشت: توسعه واحدهای تولیدی میتواند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان را فراهم کند.
بهرهبرداری از ۷۲ پروژه کشاورزی در هفته دولت
معاون تولید دام جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در این آیین با تقدیر از حمایتهای استاندار بوشهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۷۲ پروژه در بخش کشاورزی استان با اعتبار ۱۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد.
ابوتراب نکیسا افزود: عملیات اجرایی سه پروژه دیگر بخش کشاورزی نیز در این ایام آغاز خواهد شد که مجموع این پروژهها زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۲ هزار و ۶۷۰ نفر را فراهم میکند.
وی ادامه داد: در مجموع ۷۵ پروژه در بخش کشاورزی استان بوشهر برای هفته دولت پیشبینی شده است که از این تعداد، ۷۲ پروژه آماده بهرهبرداری و سه پروژه نیز آماده کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی هستند.
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