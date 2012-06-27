طرح ریشه کنی بی سواد قرآنی امری بنیادی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه گارگروه اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به اینکه همه نهادهای ذیربط وظیفه دارند علاقهمندان عرصه قرآنی را حمایت کنند افزود: وظیفه ما این است که از هر جهت این افراد علاقهمند را که طرح قرآنی ارائه میدهند پشتیبانی کنیم، حتی از کسانی که در این راستا هدف تجاری دارند هم باید حمایت شوند.
وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان باید صدای برنامههای مذهبی از همه مکانها به گوش برسد و همه تلاشها در این سمت باشد ادامه داد: توازن ساخت مساجد پیشبینی موقعیت استان برای چشمانداز حداقل 20 ساله، باید در صورت اقدامات مهم در راستای ساخت مساجد استان در نظر گرفته شود.
احمدی افزود: یک باور غلط در امر مساجد این است که قسمتهای نمور و تاریک مساجد را به زنان اختصاص داده میشود که یک رسم غلط است که نه در شأن جامعه اسلامی و نه در شأن انسانها است، بلکه باید در مساجد به قسمت بانوان همچون برادران ارزشگذاری شود و در این راستا باید مساجدی که از نظر بهداشت نماز و ساخت و ساز مشکل دارند بازسازی شده و آماده استفاده عموم باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با اشاره به اینکه برای ساخت و سازهای مساجد نیاز به یک مصوبه داریم افزود: باید مصوبهای از کارگروه اجتماعی به شورای برنامهریزی ارائه شود و یک طرح برای برنامه 20 ساله داشته باشیم تا این مصوبه به یک قانون تبدیل شده و همه سازمانهای ذیربط در تسریع بهبودی این اماکن مقدس تلاش کنند.
احمدی افزود: در رابطه با طرح ریشهکنی بیسوادی باید در نظر داشت که در کلیت این طرح بسیار بزرگی است و باید در راستای اجرای درست و کسب نتیجه مطلوب در راستای این برنامه اقدامات لازم و برنامهریزیهای مؤسسه انجام گیرد که در این راستا دولت در بخش قرآنکریم بسیار اثربخش پیشروی کرده است، ولی نباید به این مراتب پیشرفت قانع بود و در راستا کسب موفقیتهای بیشتر تلاش شود.
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