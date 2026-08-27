به گزارش خبرنگار مهر جعفر میعادفر ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر به کاشان و همزمان با هفته دولت، با اشاره به افتتاح چند پروژه در حوزه اورژانس پزشکی و بیمارستانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کاشان به دلیل قرار گرفتن در مسیر جادههای کشور، از موقعیت استراتژیکی برخوردار است و موضوع فوریتهای پزشکی در این منطقه اهمیت ویژهای دارد.
وی ابراز کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۵۰۰ پایگاه اورژانس در سراسر کشور فعال است که بیش از دو هزار پایگاه آن جادهای و حدود یک هزار و ۵۰۰ پایگاه شهری است و این مجموعه سالانه حدود شش میلیون مأموریت انجام میدهد.
رئیس سازمان اورژانس کشور، فرسودگی ناوگان آمبولانسها را یکی از چالشهای جدی این سازمان عنوان کرد و گفت: در همین راستا تفاهمنامههایی برای تأمین آمبولانس منعقد شده و علاوه بر آن، خرید ۱۵۰ دستگاه آمبولانس در دستور کار قرار گرفته و قرارداد خرید ۲۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، پیشبینی میکنیم تا پایان سال حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه آمبولانس جدید وارد ناوگان اورژانس کشور شود.
میعادفر همچنین با اشاره به ظرفیت مناسب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: در سال گذشته و پس از تکمیل ظرفیتهای نیروی انسانی، کاشان در زمره دانشگاههای برخوردار قرار گرفت و از نظر نیروی انسانی شرایط مناسبی دارد.
وی با اشاره به فعالیت خیرین در حوزه سلامت در شهرستان کاشان گفت: در زمینه زیرساختها نیز اقدامات خوبی انجام شده و حضور خیرین در این شهرستان بسیار ارزشمند است. تلاش میکنیم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ظرفیتهای جدیدی را برای تقویت ناوگان و زیرساختهای اورژانس این منطقه اختصاص دهیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان با اشاره به برنامههای سازمان اورژانس کشور در هفته دولت گفت: افتتاح پروژههای حوزه اورژانس در این ایام انجام میشود و امیدواریم با اجرای برنامههای پیشبینیشده، خدمات فوریتهای پزشکی در کشور و بهویژه مناطق مهم و پرتردد، بیش از گذشته تقویت شود.
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