به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی ظهر امروز پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم توسعه خطوط تولید نوار آبیاری در شهرستان دزفول، آمادگی کامل این بانک برای ارائه تسهیلات و حمایت مالی از طرحهای صنعتی و کشاورزی استان را اعلام کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در جهت توسعه اقتصادی استان افزود: بانک مرکزی آماده است با ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی، از پروژههای کلیدی و زیرساختی استان خوزستان به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت حمایت لازم را به عمل آورد.
همتی با اشاره به اهمیت تأمین مالی طرحهای تولیدی و اشتغالزا تصریح کرد: توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در خوزستان ظرفیت بینظیری برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری دارد و بانک مرکزی با استفاده از سیاستهای انقباضی و انبساطی مناسب، از حرکتهای مؤثر در این مسیر حمایت خواهد کرد.
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