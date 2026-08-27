به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی ظهر امروز پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم توسعه خطوط تولید نوار آبیاری در شهرستان دزفول، آمادگی کامل این بانک برای ارائه تسهیلات و حمایت مالی از طرح‌های صنعتی و کشاورزی استان را اعلام کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت توسعه اقتصادی استان افزود: بانک مرکزی آماده است با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی، از پروژه‌های کلیدی و زیرساختی استان خوزستان به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت حمایت لازم را به عمل آورد.

همتی با اشاره به اهمیت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا تصریح کرد: توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در خوزستان ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری دارد و بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های انقباضی و انبساطی مناسب، از حرکت‌های مؤثر در این مسیر حمایت خواهد کرد.