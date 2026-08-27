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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

بانک مرکزی از پروژه‌های کلیدی خوزستان حمایت مالی می‌کند

بانک مرکزی از پروژه‌های کلیدی خوزستان حمایت مالی می‌کند

دزفول - رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی آماده حمایت مالی از طرح‌های تولیدی و کشاورزی خوزستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی ظهر امروز پنجشنبه در آیین افتتاح فاز دوم توسعه خطوط تولید نوار آبیاری در شهرستان دزفول، آمادگی کامل این بانک برای ارائه تسهیلات و حمایت مالی از طرح‌های صنعتی و کشاورزی استان را اعلام کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت توسعه اقتصادی استان افزود: بانک مرکزی آماده است با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی، از پروژه‌های کلیدی و زیرساختی استان خوزستان به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت حمایت لازم را به عمل آورد.

همتی با اشاره به اهمیت تأمین مالی طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا تصریح کرد: توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در خوزستان ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری دارد و بانک مرکزی با استفاده از سیاست‌های انقباضی و انبساطی مناسب، از حرکت‌های مؤثر در این مسیر حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 6929546

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      3 0
      پاسخ
      آقای همتی دلار شد ۲۰۰ تومان

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