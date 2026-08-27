خوانندگی احسان یاسین در تئاتر شهر؛ در اولین روز «روایت رحمت» چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین شب رویداد هنری «روایت رحمت» ویژه گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) با مجموعه‌ای از برنامه‌های موسیقایی، نقالی، نمایش و آئین‌های نمایشی شب گذشته ۴ شهریور در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، شبی که اجرای گروه‌های مختلف هنری، محوطه این مجموعه را به محل گردهمایی مخاطبان و علاقه‌مندان هنر تبدیل کرد.

با ورود گروه دف‌نوازی «دفافان» به استیج طراحی شده در محوطه تئاتر شهر، نخستین بخش برنامه که اجرای آن را عباس سجادی برعهده داشت، آغاز شد. صدای دف‌ها فضای محوطه تئاتر شهر را در بر گرفت و اعضای گروه به مدت ۱۵ دقیقه، قطعات مختلفی را اجرا کردند، اجرایی که توجه تماشاگران حاضر در محوطه را به خود جلب کرد و با استقبال آنها همراه شد. سرپرستی این گروه دف‌نوازی را مرتضی میر برعهده داشت.

در ادامه مراسم شب اول و در بخش نقالی، گروه «خورشید رحمت» از شهر آمل استان مازندران روی صحنه رفت و جواد آقاپور نویسنده و کارگردان این مجلس نقالی با اجرای خود، روایت و موسیقی را در قالبی آئینی پیش روی مخاطبان قرار داد. این نقالی حال‌وهوای برنامه را از موسیقی به روایت و قصه‌گویی پیوند زد و تشویق حاضران را در پی داشت.

پس از اجرای گروه «خورشید رحمت» عباس سجادی روی سن حاضر شد و ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: این برنامه به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد تولد پیامبر رحمت و مهربانی، از سوی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از امشب، چهارم شهریور تا هفتم شهریور، از ساعت ۱۹:۳۰ و پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود و طی این چهار شب، هنرمندانی از نقاط مختلف ایران به ارائه آثار و اجراهای خود می‌پردازند.

بخش بعدی این مراسم به اجرای نمایش آئینی «رستاخیز» اختصاص داشت، این نمایش در کنار روایت با دف‌نوازی بازیگران همراه بود و استفاده از عناصر نمایشی برای شبیه‌سازی کعبه و مراسم طواف، از نکات قابل توجه آن بود که حال و هوای معنوی را در محوطه اجرای نمایش جاری کرد. نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی از مریوان اجرا شد و فاتح بادپروا، مختار محمدی، ابراهیم علیپور، آراد علیپور، سعید نادری مقدم، محمد رویین، محمد کرمی، زانیار عباسی، هاوالن محمدی، هیژا محمودی، شادی صیدی، سمیه قادری ملک، پریسا یعقوبی، کژال راست بین، فاطمه خدر نیز بازیگران آن بودند.

بخش موسیقی نواحی برنامه با اجرای گروه موسیقی «میسان» از اهواز ادامه پیدا کرد، این گروه با اجرای قطعاتی در مدح وطن فضای پرنشاطی را در محوطه تئاتر شهر و میان حاضران رقم زد. باسم حمادی سرپرستی گروه موسیقی «میسان» را برعهده داشت. این اجرا رنگ‌وبوی موسیقی نواحی را به فضای رویداد آورد که مورد توجه مخاطبان نیز قرار گرفت.

در ادامه، پس از پخش کلیپی درباره حضرت محمد (ص)، آئین نمایشی «دعای باران» اجرا شد، اجرایی از شهر بجنورد استان خراسان شمالی که با نوای موسیقی همراه بود و وجه آئینی برنامه را پررنگ‌تر کرد. نویسندگی این نمایش برعهده مهدی کشمیری بود و حامد مطرانلویی کارگردانی آن را برعهده داشت. مهدی کشمیری، حامد مطرانلویی، امیر حصاری، پوریا حصاری، محمدرضا طوفان، رضا ساده قدم، رحمان اسالمی، رضا باغچقی، سروش جایری، یوسف قربانزاده بازیگرانی بودند که این اجرا را روی صحنه بردند.

آخرین بخش نخستین شب «روایت رحمت» به اجرای احسان یاسین اختصاص داشت، خواننده جوانی که طرفدارانش او را با اجراهای چند زبانه‌اش می شناسند. یاسین در این برنامه مجموعه‌ای از قطعات خود را با همراهی گروه موسیقی اجرا کرد و اجرای او با استقبال مخاطبان حاضر در محوطه تئاتر شهر همراه شد.

او در این اجرا، متناسب با حال‌وهوای این ایام، قطعات شادتری را برای مخاطبان انتخاب کرده بود. از جمله قطعات اجراشده می‌توان به «اول و آخر»، «جانیم سن سن»، «حسبی رب» که به زبان‌های عربی، فارسی و هندی بود، «لایا دنیا» به فارسی و عربی و «ساقیا» اشاره کرد. در میان قطعات اجراشده، آثاری به زبان‌های فارسی، عربی و ترکی نیز اجرا شد.

گروه موسیقی همراه احسان یاسین را امیرسالار اسماعیلی به عنوان رهبر ارکستر و نوازنده درام، مهران مریخی نوازنده کیبورد، نریمان سبطی نوازنده بیس، احسان گودرزی نوازنده گیتار الکتریک و رضا فاراب نوازنده پرکاشن تشکیل می‌دادند.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسماعیل خلج پیشکسوت تئاتر و حجت‌الاسلام محمدمهدی بهداروند عضور شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر از حاضران اولین شب از برگزاری رویداد «روایت رحمت» بودند.

نخستین شب «روایت رحمت» در حالی به پایان رسید که ترکیب موسیقی، نمایش، نقالی و آئین‌های نمایشی، تلاش این رویداد برای ارائه روایتی متنوع از مفاهیم مرتبط با میلاد پیامبر اکرم (ص) را پیش روی مخاطبان قرار داد.

برگزاری رویداد هنری «روایت رحمت» به همت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همراهی بخش‌های موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، ویژه گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد(ص) تا ۷ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محوطه مجموعه تئاتر شهر ادامه خواهد داشت.