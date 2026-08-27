به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی حسینی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان اظهار کرد: تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار پاسخی مستقیم به مطالبه مردم برای مدیریت و کنترل بهتر بازار در شرایط اقتصادی فعلی بوده است.
وی افزود: این طرح با تدبیر استاندار همدان و با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و مشارکت مردمی شکل گرفته است و در حال حاضر ۸۰ تیم نظارتی در سطح استان در حال فعالیت هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تشریح ترکیب تیمهای نظارتی گفت: در هر تیم نظارتی نمایندگانی از دستگاههای تخصصی، روابط عمومی سازمانها و نیروهای مردمی از جمله پیشکسوتان و بازنشستگان اداری حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۸۰ تیم تشکیلشده ۴۴ تیم در شهرستان همدان و ۳۶ تیم در سایر شهرستانهای استان مستقر هستند که با تقسیمبندی دقیق مناطق شهری تلاش شده تا هیچ واحد صنفی از چرخه نظارت خارج نماند.
حسینی با اشاره به نتایج ملموس این طرح بیان کرد: استان همدان اکنون در جمع استانهای دارای پایینترین نرخ تورم کشور قرار دارد و روند بهبود نرخ تورم در ماههای اخیر بهصورت ماهانه و مستمر بوده است.
وی با اشاره به آمار عملکرد قرارگاه در سه ماه گذشته، افزود: افزایش تعداد پروندههای تشکیلشده و میزان جریمهها نشان میدهد که بازرسیها از حالت اداری خارج شده و با دقت و تمرکز بیشتری بر شناسایی تخلفات نظیر عدم درج قیمت و عرضه کالاهای دارای تاریخ مصرف گذشته انجام میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اولویتبندی گروههای کالایی، گفت: در مرحله نخست نظارتها بر اقلام پرتقاضا از جمله پروتئین، برنج، روغن، میوه و ترهبار، آرد و نان متمرکز شده است.
وی همچنین از برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالاهای اساسی در مرکز استان و شهرستانها و استفاده از ظرفیت مساجد و شبکههای محلهمحور برای توزیع عادلانه کالا خبر داد.
معاون استاندار همدان با عنوان یکی از برنامههای کلیدی استان به توسعه «سامانه جامع نظارت هوشمند بازار» اشاره کرد و گفت: با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی امکان تحلیل دادهها، پیشبینی نیاز بازار، رصد قیمتها و دریافت گزارشهای مردمی فراهم خواهد شد و در این سامانه شهروندان میتوانند علاوه بر مشاهده و مقایسه قیمتها شکایات خود را نیز ثبت کنند.
وی در پایان بیان کرد: میزان مشارکت و عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی در حوزه نظارت بر بازار به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی مدیریتی در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و تجربه استان همدان در ایجاد یک سازوکار منسجم و هوشمند به الگویی قابل استفاده برای سایر استانهای کشور تبدیل شود.
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