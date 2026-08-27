اجرای ۶ پروژه مهم راهداری در همدان با اعتبار بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر میهنی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه‌های راهداری همدان با مجموع اعتبار بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان و با هدف ارتقای ایمنی، بهسازی مسیرها و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان همدان در دستور اجرا قرار گرفته‌اند.

وی با تبیین جزئیات پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ‌زنی در هفته دولت، افزود: در هفته دولت عملیات احداث ۲ دستگاه دوربرگردان در محورهای همدان–تهران شامل نواحی آق‌حصار و پتروشیمی با اعتباری افزون بر ۱۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

میهنی در ادامه به پروژه‌های در حال آغاز اشاره کرد و گفت: سه پروژه مهم شامل ساماندهی ورودی سد اکباتان با اعتبار ۳.۶ میلیارد تومان، تعریض و بهسازی مسیر همدان–چشین–سد اکباتان با اعتبار ۱۱۱ میلیارد تومان و اجرای روکش آسفالت محور همدان–ملایر با اعتبار ۳۲.۵ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

رئیس اداره راهداری شهرستان همدان همچنین از اجرای طرح‌های روکش آسفالت راه‌های غیرشریانی امزاجرد، دیوین، کوزره و عبدالرحیم با اعتبار ۶۷.۵ میلیارد تومان و همچنین اجرای روکش آسفالت بخشی از محور شریانی همدان–تهران با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این مجموعه‌ پروژه‌ها نقش موثری در افزایش ایمنی تردد، ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای در سطح شهرستان خواهد داشت.