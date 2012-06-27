آموزش بیش از 68 هزار نفر در محله های قم برای پیشگیری از اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاجی مظفری ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر که در فرهنگسرای جوان استان قم برگزار شد با اشاره به اینکه در حوزه کمیته پیشگیری اقداماتی انجام گرفته، بیان کرد: در استان قم سند راهبردی پیشگیری از مواد مخدر ایجاد شده است.

تربیت 52 نفر به عنوان مربی برای پیشگیری از مواد مخدر

وی گفت: به منظور استفاده از ظرفیتهای انسانی اتاق فکر ایجاد شده است و از کارشناسان دعوت شده تا به ارائه نظر در این خصوص بپردازند که در این راستا 52 نفر به عنوان مربی در خصوص پیشگیری از مواد مخدر تربیت شده اند.

توزیع 200 هزار بروشور توسط بهزیستی استان قم

وی بیان کرد: توسط اداره کل بهزیستی استان قم نزدیک به 200 هزار نسخه در قالب لوح فشرده، بروشور و کمک آموزشی به منظور پیشگیری از مواد مخدر تهیه شده است.

مدیر کل اداره کل بهزیستی استان قم با اشاره به برگزاری دو هزار و 493 دقیقه برنامه در صدا و سیما با حضور کارشناسان مواد مخدر افزود: بیش از 50 هزار دقیقه در رادیو در پیشگیری از مواد مخدر برگزار شد.

ایجاد 286 نمایشگاه در خصوص اعتیادوی با اشاره به ایجاد 286 نمایشگاه در محل های مختلف در خصوص اعتیاد افزود: علت توفیق سازمان بهزیستی در امر پیشگیری از اعتیاد این است که رد مراکز آسیب خیز پایگاه های اجتماعی ایجاد شده است که در ارتباط با مردم هستند.

وی گفت: 489 مورد کارگاه آموزشی در قم برگزار شد که بیش از 83 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.

حاجی مظفری بیان کرد: در آموزش ضمن خدمت کارمندان استان نیز بیش از 2 هزار و 171 نفر دوره های اموزشی لازم را گذراندند.

وی گفت: 23 سازمان مردم نهاد وجود دارد که با بهزیستی و سایر دستگاه ها همکاری می کنند.آموزش به پنج هزار و 600 نفر از اولیا و مربیانوی بیان کرد: به پنج هزار و 600 نفر از اولیا و مربیان آموزش چهره به چهره داده شد و 2 هزار و 177 دانش آموز نیز تحت پوشش انجام آموزش های پیشگیری از مواد مخدر قرار گرفت.

مدیر کل اداره کل بهزیستی استان قم با اشاره به اینکه آموزش چهره به چهره در محله ها از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: بیش از 68 هزار نفر در محله ها آموزش چهره به چهره داده شدند علاوه بر آن قریب هزار و 700 نفر در محیط کار آموزش های لازم را دیدند.

ایجاد موسسه رهایی در قم

وی بیان کرد: خانواده ها در برخورد با معتادان آشنایی لازم را ندارند که به این منظور در سال 90 موسسه رهایی ایجاد شده است تا کسانی که دوره یک ماهه ترک اعتیاد را طی می کنند پس از گذراندن دوره به همراه خانواده هایشان آموزش های لازم را ببینند.