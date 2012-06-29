  1. حوزه و دانشگاه
۹ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

در دانشگاه گرگان /

اساتید راهنما موظف به ارایه پروژه کاربردی شدند

اساتید راهنما موظف به ارایه پروژه کاربردی شدند

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: در راستای کاربردی شدن پایان نامه ها، اساتید راهنما برای پذیرش دانشجو باید پروژه کاربردی داشته باشند.

دکتر رامین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه ریزی دانشگاه برای کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویی از سال گذشته آغاز شده است و اکنون پایان نامه غیر کاربردی در دانشگاه انجام نمی شود.

وی ادامه داد: برای تحقق این امر، پایان نامه‌های دانشجویی به عنوان بخشی از پروژه اساتید قلمداد می شوند. بدین صورت که استاد راهنما قبل از اینکه دانشجو پذیرش کند باید یک پروژه داشته باشد که اعتبار و گرنت آن از طریق دفتر ارتباط با صنعت و یا معاونت پژوهشی دانشگاه مشخص شده باشد.
 
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: اگر اعتبار پروژه از طریق دفتر ارتباط با صنعت مشخص شده باشد جزء پژوهش هایی است که سفارش دهنده آن بیرون از دانشگاه است و اگر از طریق دفتر پژوهشی دانشگاه گرنت آن مشخص باشد جزء اولویت های پژوهشی استان است که در شورای فناوری استان تایید شده است بنابراین در هر دو صورت پروژه کاربردی است.
 
وی افزود: استاد راهنما موظف است مهرماه پروژه خود را اعلام کند تا دانشجویان براساس علاقه آن را انتخاب کنند ممکن است یک طرح قابلیت این را داشته باشد که به چند بخش تقسیم شده و روی آن کار شود، براین اساس هم دانشجو کار تحقیقاتی و غیر تئوریک انجام داده و هم استاد که موظف است این بخش ها را کنار هم قرار داده و آن را کامل کند.
کد مطلب 1637373

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