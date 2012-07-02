نشست مخالفان سوریه در قاهره/بیانیه شورای مخالفان درباره نشست ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قاهره امروز میزبان نشست مخالفان سوریه است که اتحادیه عرب برگزار کننده آن است.

"عبدالباسط سیدا" رئیس مخالفان سوری موسوم به شورای ملی سوریه برای حضور در این نشست وارد قاهره شده است. نزدیک کردن دیدگاه ها و مواضع مخالفان سوری و راهکار مقابله با چالش های کنونی و بررسی چشم اندازهای مرحله انتقالی از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود.

در این نشست بیش از 250 نفر از نمایندگان طیف های مخالف سوریه حضور دارند. علاوه براین "نبیل العربی" دبیر کل اتحادیه عرب از وزیران خاره قطر، عراق، کویت، مصر، تونس، ترکیه و فرانسه نیز برای شرکت در نشست امروز دعوت به عمل آورده است.

از سوی دیگر العربیه نیز گزارش داد که شورای ملی مخالفان سوریه در بیانیه ای از تلاش کشورهای دوست ملت سوریه برای حل بحران این کشور و ورود آن به مرحله انتقالی پس از کناره گیری بشار اسد از قدرت قدردانی کرد.

در این بیانیه ضمن قدردانی از نشست ژنو برای حل بحران سوریه از آن انتقاد نیز و اعلام شده است: در نشست ژنو ساز و کار واضح و جدول زمانی مشخصی برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در راستای حل بحران سوریه ارائه نشد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: کاملا واضح و روشن است که هر ابتکار عملی برای حل بحران ها تا زمانی که از لحاظ بین المللی الزام آور نباشد و طبق بند هفت منشور سازمان ملل متحد نباشد اجرایی نخواهد شد و خشونت و کشتار ادامه خواهد داشت.

نشست گروه تماس سوریه عصر شنبه در ژنو برگزار شد، و شرکت کنندگان بر سر دوران انتقالی در سوریه به منظور حل و فصل بحران این کشور به توافق رسیدند اما در عین حال وزیران خارجه آمریکا و روسیه بر سر ماندن بشار اسد رئیس جمهور سوریه در قدرت یا کناره گیری آن با یکدیگر اختلاف دارند.