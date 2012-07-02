مشکلات پیش روی رئیس جمهوری یمن/ تیراندازی روزانه به منزل عبد ربه هادی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: یک روزنامه یمنی امروز به نقل از یک منبع در شورای ملی یمن اعلام کرد که عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری این کشور نمی تواند به مسئولیتهای خود عمل کند و منزلش به طور روزانه هدف تیراندازی قرار می گیرد.

روزنامه اخبار الیوم به نقل از این منبع بیان کرد: هادی اعضای شورای ملی را در جریان مشکلاتی که با آن روبرو است قرار داده است و به آنها گفته است که نمی تواند کارهایش را در ساختمان ریاست جمهوری انجام دهد و منزلش روزانه هدف قرار می گیرد.

این منبع افزود: هادی با هیئت اجرایی شورای ملی یمن تحولات این کشور و مشکلاتی که در برابر روند انتقالی قرار دارد را مورد رایزنی قرار داده است و بر کندی روند مذکور تاکید کرده است.

این منبع گفت: رئیس جمهوری به اطلاع حاضران رسانده است که دستاوردهای کنونی در حدی نیست که با خواسته های مردم یمن و بهبود وضعیت آنها مطابقت داشته باشد.

شایان ذکر است که طرفهای درگیر در 23 نوامبر گذشته در ریاض طرح موسوم به خلیج فارس را به امضا رساندند که به موجب آن طول دوره انتقالی دو سال است و پس از آن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برای تعیین نوع حکومت آینده یمن برگزار می شود.