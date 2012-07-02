به گزارش خبرنگار مهر، از هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر تا به امروز، با گذشت زمان، رشد بازیکنان خارجی در لیگ ایران بیشتر شده است اما دقایق حضور این بازیکنان در مسابقات کاهش یافته است، در حالیکه آنها در لیگ یازدهم برای هر دقیقه بازی 246 هزار تومان از باشگاهها پول دریافت کردهاند.
در هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور 48 بازیکن خارجی حضور داشتند که 63539 دقیقه برای تیمهای خود به میدان رفتند و تنها 11 نفر آنها کمتر از 500 دقیقه در طول فصل برای تیم خود بازی کردند.
در نهمین دوره لیگ برتر 49 خارجی حاضر در لیگ 59507 دقیقه بازی کردند که 9 نفر آنها کمتر از 500 دقیقه برای تیم خود به میدان رفتند که شاهد رشد تعداد بازیکنان و کاهش شدید حضورشان در زمین مسابقه بودیم.
با توجه به اینکه در لیگ دهم تعداد بازیکنان خارجی 7 نفر بیشتر از لیگ نهم بود و تعداد آنها به 56 نفر رسید اما باز هم شاهد کاهش دقایق حضور آنها در تیمها نسبت به لیگ گذشته بودیم. این نفرات 59408 دقیقه برای تیمهای لیگ برتری بازی کردند و تعداد 20 نفر آنها زیر 500 دقیقه در تیمهای خود به میدان رفتند.
در لیگ یازدهم تعداد بازیکنان خارجی یک نفر کمتر از لیگ دهم بود اما این نفرات 53525 دقیقه در این دوره از لیگ به میدان رفتند که 21 نفر آنها زیر 500 دقیقه و 4 نفرشان اصلا در مسابقات به میدان نرفتند. این درحالی است که در لیگ دهم برای 56 بازیکن خارجی 11 میلیاردتومان یعنی دقیقهای 196 هزار تومان و در لیگ یازدهم حدود 13 میلیارد تومان یعنی دقیقهای 246 هزار تومان هزینه شده است.
این در حالی است که طبق گفته عزیزالله محمدی بازیکنان آفریقایی در لیگ خود بیش از 50 هزار دلار دریافت نمیکنند و حاضرند با دریافت مبلغی کمتر از 100 هزار دلار در تیمهای ایرانی بازی کنند اما متاسفانه رقمهای دریافتی آنها بیش از این مبالغ بوده که اکثر این مبلغ به خود بازیکنان هم تعلق نمیگیرد.
عزیز محمدی رئیس اتحادیه فوتبال باشگاههای کشور با بیان این مسائل گفت: فصل گذشته 55 بازیکن خارجی در لیگ ایران حضور داشتند که کمتر از 15 نفر آنها برای باشگاههای خود مفید بودند. ما برای این قوانینی را جهت جذب بازیکنان خارجی به کار بستیم که جلوی این اتفاقات گرفته شود که امیدوارم مدیران در جذب بازیکنان خارجی دقت بیشتری داشته تا جذب این نفرات به سود آن تیم و فوتبال ایران باشد.
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