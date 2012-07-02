نمایشگاه کتاب با تخفیف 50 درصدی در نوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن توپا حیدری ظهر دوشنبه در مراسم گشایش این نمایشگاه داشت: این نمایشگاه که به مناسبت ایام شعبانیه با تخفیف 50 درصدی در حال برگزاری است تا پایان تیرماه دایر است.

وی افزود: در این نمایشگاه حدود 600 عنوان کتاب با موضوعات مختلف در معرض دید و فروش قرار گرفته که از نظر تنوع قابل توجه و مورد استقبال مخاطبان قرار خواهد گرفت.

توپا حیدری گفت: در این نمایشگاه 90 عنوان مذهبی، 200 عنوان ادبی، شعر و رمان، 60 عنوان تاریخی، 60 عنوان روانشناسی، 25 عنوان پزشکی و بهداشتی، 45 عنوان آموزشی، 20 عنوان آشپزی، 40 عنوان کودک و نوجوان، 10 عنوان ورزشی و 40 عنوان موضوعات دیگر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مخاطبان و کتاب دوستان بیش از سه هزار جلد کتاب مناسب و دارای ارزش در این نمایشگاه نظاره می کنند، اظهار داشت: باید تلاش شود که همواره در شهرستان کتاب های خوب و روز در قالب فضاهایی این چنینی در اختیار علاقمندان قرار گیرد و در این مسیر نقش کتابخوانان نقش ترغیبی و تشویقی برای برگزار کنندگان است.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نوشهر همچنین فرهنگ و هنر را مورد علاقه عموم مردم عنوان کرد و بیان داشت: این ابراز علاقه را می توان در حضور و شرکت مردم در برنامه های فرهنگی و هنری دید.

توپا حیدری تصریح کرد: کتاب خوب و مناسب یک سرمایه ارزشمند ایرانی است و حمایت از خرید کتاب به عنوان اثر فاخر فرهنگی حمایت ویژه از تولید ملی را همراه داد که در تحقق نامگذاری سال باید رعایت شود.

وی افزود: در سال جدید برنامه های فرهنگی و هنری متنوعی برای شهرستان نوشهر مصوب شده که امیدواریم با نقش آفرینی هنرمندان و حمایت ویژه دیگر مسئولان شهرستان این برنامه ها اجرایی شود.