«هزار افسان کجاست؟» بهرام بیضایی چاپ دومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده است و با اینکه جدیدترین اثر بیضایی اواخر اردیبهشت‌ماه به چاپ رسید و کمتر از دو ماه از چاپ اول آن می‌گذرد، ولی این کتاب به چاپ دوم رسیده است.

درخشنده یوسفی مدیر روابط عمومی این انتشارات، چاپ دوم کتاب را در شمارگان 2 هزار نسخه و بدون تغییر نسبت به چاپ نخست آن دانست.

بهرام بیضایی که مدتی است جلای وطن کرده است یک پیام ویدئویی برای رونمایی کتابش ارسال کرده بود که مورد استقبال حاضران در مراسم رونمایی از چاپ نخست کتاب قرار گرفت.

این کتاب پژوهش‌هایی درباره «هزار و یک شب» را دربرمی گیرد.

بهرام بیضایی در پیام ویدئویی خود در این مراسم گفته بود: خوشحالم که این کتاب به چاپ رسید و امیدوارم که خوانده شود. اگر قرار بود در این کتاب به نتایج دقیق‌تری می‌رسیدیم، باید فصل جدیدتری در کتاب باز می‌کردم و این موجب می‌شد که کتاب بزرگتری فراهم شود و من نمی‌دانم در شرایط کنونی به چاپ چنین کتابی خواهم رسید یا نه.

در بخشی از مقدمه بیضایی بر این کتاب آمده است:‌ «در این پژوهش که -بخواهم یا نخواهم- ریشه در ریشه‌یابی درخت کهن دارد، کوشش شده -با همه پیوستگی به آن- به خود بسنده و از آن بی‌نیاز باشد؛ و با اینهمه هر چند هر دو گویای یک نگره‌اند، این، برای کسانی که آن را خوانده‌اند، بسیار گفته‌ها دارد که در آن نیست؛ و برای آنها که آن را نخوانده‌اند، به سودتر خواهد بود اگر آن نیز خوانده شود که این یک را پایه است...»

این کتاب که بیش از 500 صفحه دارد به قیمت 22 هزار تومان عرضه شده است.