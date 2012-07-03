سردار حسین سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ، همزمان با برگزاری رزمایش موشکی پیامبر اعظم (ص) 7 در خصوص رزمایش سایر یگان‌های سپاه گفت: در سال جاری سایر یگان های سپاه نیز رزمایشهایی خواهند داشت که جزئیات آن متعاقباً‌ اعلام خواهد شد.

جانشین فرمانده کل سپاه همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا سپاه رزمایش مشترکی با سایر کشورها انجام خواهد داد، گفت: هیچ برنامه‌‌ای برای برگزاری رزمایش مشترک با سایر کشورها نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش بزرگ پیامبر اعظم (ص)7 به عنوان رزمایش تخصصی نیروی هوافضای سپاه به مدت سه روز از دوشنبه در منطقه عملیاتی جنوب کویر لوت و کویر سمنان در حال برگزاری است.

امروز در دومین روز از این رزمایش موشک های دوربرد و بالستیک سپاه با موفقیت به سمت پایگاه های شبیه سازی شده دشمن فرضی شبیه سازی شده شلیک شدند.

این رزمایش بزرگ بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته و برخی رسانه‌های غربی رزمایش پیامبر اعظم(ص) 7 را پاسخ به تحریم ها و تهدیدهای کشورهای غربی و اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی ایران عنوان کردند.