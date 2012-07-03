به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه برخی اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم گرفتند برای کمتر شدن فشردگی برنامه های مسابقات داخلی، رقابتهای جام حذفی را امسال برگزار نکنند، برای نهایی شدن این تصمیم باید از کنفدراسیون فوتبال آسیا تاییدیه می گرفتند.

به همین خاطر نامه ای به AFC فرستادند که نامه استعلام فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر برگزار نکردن جام حذفی در سال آینده چند روز پیش به دست کنفدراسیون فوتبال آسیا رسید.

کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز سه شنبه پاسخ نامه فوتبال ایران را داد و در نامه ای اعلام کرد قرار است این موضوع در کمیته‌های فوتبال حرفه‌ای و کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح شود تا این دو کمیته درباره برگزار نشدن جام حذفی در ایران تصمیم بگیرند.

طبق برنامه این جلسات در روزهای 17 و 18 جولای (27 و 28 تیرماه) برگزار خواهد شد. ایران در هر دو کمیته دارای یک نماینده است.