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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

هفته پنجم لیگ آزادگان؛

جزیره قشم در خانه سایپا سه امتیاز شیرین گرفت

جزیره قشم در خانه سایپا سه امتیاز شیرین گرفت

بندرعباس - نماینده فوتبال هرمزگان با تک‌گل سیدعلی یحیی‌زاده سایپا را در تهران شکست داد و با ۹ امتیاز به رده دوم جدول لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه و در دومین روز از هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تیم جزیره قشم نماینده فوتبال استان هرمزگان در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف سایپا تیم رده دومی جدول رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

شاگردان مجتبی جباری در نیمه نخست این دیدار موقعیت‌های خطرناک‌تری نسبت به حریف خود ایجاد کردند. این نیمه با وجود بازی خوب و پرهیجان قشمی ها بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم سیدعلی یحیی‌زاده در دقیقه ۶۴ موفق شد دروازه سایپا را باز کند تا جزیره قشم با همین گل سه امتیاز این دیدار را به دست آورد.

با این پیروزی شاگردان مجتبی جباری دومین برد متوالی خود را ثبت کردند و با ۹ امتیاز تا پایان این دیدار از رده هفتم به جایگاه دوم جدول رده‌بندی صعود کردند.

مجتبی جباری سرمربی جزیره قشم این تیم را با ترکیب شهاب عادلی، راتین سلیمان‌زاده، حسین میرزاحسینی، صالح رستمی، ابوالفضل سوختالو، رضا آتیک، فردین بحری، داریوش شجاعیان، رضا خانی، سیدعلی یحیی‌زاده و امین قاسمی‌نژاد روانه میدان کرد.

قضاوت این دیدار بر عهده رسول اولیایی به‌ عنوان داور وسط، هادی ابراهیمی به‌ عنوان کمک‌داور اول، امیرحسین بهادری به‌ عنوان کمک‌داور دوم و محمدرضا دلاوری به‌عنوان داور چهارم بود. جلیل شعرانی نیز ناظر داوری و جواد خلیفه‌سلطانی نماینده فدراسیون در این مسابقه بودند.

تیم جزیره قشم در هفته آینده لیگ دسته اول روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه میزبان مس کرمان خواهد بود.

کد مطلب 6975923

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