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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۲

2 اراذل و اوباش معروف شهرری دستگیر شدند

2 اراذل و اوباش معروف شهرری دستگیر شدند

دو نفر از اراذل و اوباش معروف شهرری در عملیات ویژه ماموران پلیس امنیت دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا محرابی، رییس پلیس امنیت عمومی تهران ضمن اعلام خبر دستگیری دو تن از اراذل و اوباش محدوده شهرری، به اتهام شرارت اظهار داشت: عصر روز گذشته در اجرای دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی پیرامون جلب و دستگیری اراذل و اوباش سطح دو به نام "حسن" که به اتهام شرارت های مکرر تحت تعقیب قضایی این پایگاه و کلانتری 167 دولت آباد بود، ماموران پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اقدامات خود را آغاز کردند.

وی افزود: ماموران این پایگاه به همراه مسئول اطلاعات کلانتری 167، پس از هماهنگی های انجام شده به محل اختفای متهم واقع در "شهرری" اعزام و طی عملیاتی غافلگیرانه این متهم را به همراه همدستش معروف به "علی" که او نیز از اراذل و اوباش سطح 3 است دستگیر کردند.

به گفته محرابی هر دو متهم در پایگاه نهم پلیس امنیت به جرایم خود مبنی بر شرارت، زورگیری، درگیری و حمل سلاح سرد، اعتراف و برای سیر مراحل قضایی به شعبه چهارم دادسرای عمومی منتقل شدند.

 


 

کد مطلب 1641729

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