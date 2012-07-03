2 اراذل و اوباش معروف شهرری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا محرابی، رییس پلیس امنیت عمومی تهران ضمن اعلام خبر دستگیری دو تن از اراذل و اوباش محدوده شهرری، به اتهام شرارت اظهار داشت: عصر روز گذشته در اجرای دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی پیرامون جلب و دستگیری اراذل و اوباش سطح دو به نام "حسن" که به اتهام شرارت های مکرر تحت تعقیب قضایی این پایگاه و کلانتری 167 دولت آباد بود، ماموران پایگاه نهم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اقدامات خود را آغاز کردند.

وی افزود: ماموران این پایگاه به همراه مسئول اطلاعات کلانتری 167، پس از هماهنگی های انجام شده به محل اختفای متهم واقع در "شهرری" اعزام و طی عملیاتی غافلگیرانه این متهم را به همراه همدستش معروف به "علی" که او نیز از اراذل و اوباش سطح 3 است دستگیر کردند.

به گفته محرابی هر دو متهم در پایگاه نهم پلیس امنیت به جرایم خود مبنی بر شرارت، زورگیری، درگیری و حمل سلاح سرد، اعتراف و برای سیر مراحل قضایی به شعبه چهارم دادسرای عمومی منتقل شدند.



