به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، در ابتدای این جلسه، عبدالمجید رحمانی ضمن خوشامدگویی به محمدامین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های سازمان طی پنج سال گذشته ارائه کرد.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در این گزارش، ضمن تشریح عملکرد مجموعه در حوزه‌های مختلف، به برنامه‌های تحولی و اولویت‌های پیش‌روی سازمان نیز پرداخت و گزارشی از روند فعالیت‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای ادامه مسیر ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، معاونان سازمان نیز به تفکیک حوزه‌های مسئولیتی خود، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و همچنین برنامه های تحولی حوزه مسئولیتی خود را ارائه کردند.

بخش دیگری از این نشست به بررسی برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با قرارگاه ایران پیروز اختصاص داشت؛ قرارگاهی که برنامه‌های آن برای سال ۱۴۰۵ از سوی شهردار تهران ابلاغ شده است.

در این جلسه، توکلی‌زاده ضمن استماع گزارش مدیرعامل و معاونان سازمان، در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های آتی و روند اجرای مأموریت‌های بخش‌های مختلف سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران قرار گرفت.