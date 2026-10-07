هیچ تعللی  در اجرای قوانین حفاظت از منابع آب پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، اظهار کرد: استمرار سال‌های کم‌آبی و خشکسالی، فشار قابل توجهی بر منابع آب استان وارد کرده و موجب کاهش تاب‌آوری منابع آبی و افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت‌های استان شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت بارش‌های امسال نباید موجب ایجاد تصور بهبود پایدار منابع آب شود، افزود: اگرچه میزان بارش‌ها نسبت به سال گذشته شرایط متفاوتی داشته است، اما این تغییر به اندازه‌ای نیست که بتوان بر اساس آن نسبت به جبران کسری مخازن زیرزمینی و تغذیه مناسب سفره‌های آب اطمینان داشت.

استاندار زنجان ادامه داد: در چنین شرایطی، حفاظت از منابع موجود و مدیریت مصرف باید با جدیت بیشتری دنبال شود و تصمیمات مرتبط با مدیریت منابع آب نیز بدون تأخیر اتخاذ و اجرایی شود.

صادقی، کنترل تقاضا و مدیریت مصرف را از محورهای اصلی سیاست‌های استان در حوزه آب دانست و گفت: این موضوع به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت اهمیت بیشتری دارد و باید با رویکردی جدی و مبتنی بر صیانت از منابع موجود دنبال شود.

وی تصریح کرد: همه دستگاه‌هایی که در حوزه حکمرانی آب مسئولیت دارند، موظف به اجرای دقیق تکالیف قانونی خود هستند و هر مانعی که در مسیر اجرای برنامه‌های مدیریت منابع آب وجود دارد باید در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و برطرف شود.

برنامه سازگاری با کم‌آبی، مبنای عمل شهرستان‌ها باشد

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی در سطح شهرستان‌ها گفت: برنامه مصوب استان باید به مبنای عمل فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و تکالیف تعیین‌شده برای هر دستگاه به‌صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

صادقی بر ضرورت پایش اجرای مصوبات نیز تأکید کرد و افزود: شوراهای حفاظت از منابع آب شهرستان‌ها باید به‌صورت مستمر شاخص‌های اجرای برنامه‌ها را بررسی کرده و گزارش عملکرد خود را به استان ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: بررسی روند اجرای تصمیمات و مصوبات باید به یکی از دستورکارهای ثابت شوراهای حفاظت از منابع آب شهرستان‌ها تبدیل شود تا فاصله‌ای میان تصمیم‌گیری و اجرای مصوبات ایجاد نشود.

استاندار زنجان همچنین بر تعیین تکلیف چاه‌های مشمول نصب کنتور هوشمند تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی و بهره‌برداران مشمول باید حداکثر ظرف یک ماه با شرکت‌های آب منطقه‌ای شهرستان‌ها مراجعه کرده و فرآیند نصب کنتورهای هوشمند را پیگیری کنند.

وی با اشاره به الزامات قانونی کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی افزود: پس از تعیین تکلیف و نصب تجهیزات مورد نیاز، برداشت از چاه‌هایی که امکان کنترل برداشت آنها فراهم نشده باشد، می‌تواند مشمول برداشت غیرمجاز شود.

صادقی تأکید کرد: مهلت تعیین‌شده برای دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام نکرده‌اند، نباید با بهانه‌های مختلف تمدید شود و اجرای تکالیف قانونی باید در موعد مقرر انجام گیرد.

وی از شرکت آب منطقه‌ای استان خواست فهرست کامل دستگاه‌ها و بهره‌برداران مشمول را به تفکیک تهیه و برای پیگیری در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار دهد و افزود: مدیران دستگاه‌ها نیز باید نسبت به اهمیت موضوع و تبعات استمرار برداشت‌های کنترل‌نشده توجیه و همراه شوند.

استاندار زنجان در ادامه بر ضرورت رعایت الزامات قانونی در ارائه خدمات دولتی و زیرساختی تأکید کرد و گفت: استمرار ارائه خدمات به مشترکان، به‌ویژه از سوی دستگاه‌های متولی، باید با رعایت ضوابط قانونی و برخورداری از مجوز معتبر بهره‌برداری از منابع آب انجام شود.

صادقی تصریح کرد: در اجرای این بخش از قانون نیز نباید تسامح صورت گیرد و دستگاه‌های مسئول باید الزامات قانونی را به‌صورت یکسان و دقیق اجرا کنند.

وی همچنین درباره برخی پروژه‌های سدسازی و آبرسانی که نیازمند تعیین تکلیف مجوزهای زیست‌محیطی هستند، گفت: دستگاه‌های مربوط باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند و جلسات لازم برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها حداکثر ظرف دو هفته آینده برگزار شود.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جوی و احتمال تداوم بارندگی‌ها، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران استان تأکید کرد.

وی گفت: مدیریت بحران، ستاد مدیریت بحران و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران باید تمامی تمهیدات پیشگیرانه و آمادگی‌های عملیاتی لازم را اتخاذ کنند و تیم‌های واکنش سریع نیز در آماده‌باش کامل باشند.

صادقی با بیان اینکه امنیت و آرامش مردم با نحوه مدیریت و صیانت از منابع آب ارتباط مستقیم دارد، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات، رعایت زمان‌بندی‌ها و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها ضروری است و دفتر بازرسی استانداری نیز روند اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب را پیگیری و بر آن نظارت خواهد کرد.