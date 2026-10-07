قیمت رسمی ارز امروز ۱۵ مهر؛ افزایش نرخ دلار، یورو، درهم

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز در مرکز مبادله ارز و طلا طی امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با افزایش نرخ بیشتر ارزهای مورد معامله همراه شد. بررسی قیمت‌ها نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد دلار، درهم، یوان، روپیه، ین و وون کره جنوبی افزایش قیمت داشته‌اند، در حالی که یورو و روبل نیز در نرخ‌های امروز تغییراتی را تجربه کرده‌اند.

نرخ خرید دلار آمریکا امروز ۱۷۵ هزار و ۷۴۵ تومان و نرخ فروش آن ۱۷۷ هزار و ۳۴۱ تومان اعلام شد. این در حالی است که نرخ فروش دلار در روز گذشته ۱۷۶ هزار و ۸۱۰ تومان بود؛ بنابراین دلار امروز حدود ۵۳۱ تومان افزایش داشته است.

هر درهم امروز با نرخ ۴۷ هزار و ۸۵۴ تومان خریداری و با قیمت ۴۸ هزار و ۲۸۹ تومان فروخته می‌شود. نرخ فروش درهم در روز گذشته ۴۸ هزار و ۱۴۴ تومان بود که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۴۵ تومانی در معاملات امروز است.

قیمت خرید یورو در بازار امروز ۱۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان و نرخ فروش آن ۱۹۹ هزار و ۷۱۹ تومان اعلام شده است. نرخ فروش یورو روز گذشته ۱۹۸ هزار و ۲۲۴ تومان بود و به این ترتیب قیمت فروش این ارز حدود یک هزار و ۴۹۵ تومان افزایش یافته است.

نرخ خرید هر روبل روسیه امروز ۲ هزار و ۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۲ هزار و ۶۹ تومان است. این ارز نیز نسبت به نرخ روز گذشته با تغییر همراه شده است.

نرخ خرید یوان چین در معاملات امروز ۲۶ هزار و ۲۱۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۴۵۱ تومان اعلام شد. نرخ فروش یوان در روز گذشته ۲۶ هزار و ۳۶۸ تومان بود؛ بنابراین یوان امروز حدود ۸۳ تومان افزایش داشته است.

هر روپیه هند امروز ۱ هزار و ۸۲۳ تومان خریداری و ۱ هزار و ۸۴۰ تومان فروخته می‌شود. نرخ فروش این ارز نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

قیمت خرید یکصد ین ژاپن امروز ۱۱۱ هزار و ۱۳۵ تومان و نرخ فروش آن ۱۱۲ هزار و ۱۴۴ تومان اعلام شد. این نرخ در مقایسه با روز گذشته در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

نرخ خرید هزار وون کره جنوبی امروز ۱۳۱ هزار و ۳۴۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۳۲ هزار و ۵۳۳ تومان است. این ارز نیز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت را ثبت کرده است.

در مجموع، بازار ارز در ۱۵ مهر عمدتاً روندی افزایشی داشته و دلار آمریکا نیز با عبور نرخ فروش از مرز ۱۷۷ هزار تومان، مهم‌ترین تغییر بازار امروز را رقم زده است.