  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۱

قیمت رسمی ارز امروز ۱۵ مهر؛ افزایش نرخ دلار، یورو، درهم

قیمت رسمی ارز امروز ۱۵ مهر؛ افزایش نرخ دلار، یورو، درهم

بازار ارز در ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با افزایش نرخ بیشتر ارزها همراه شد؛ دلار آمریکا با رشد حدود ۵۳۱ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۷۷ هزار و ۳۴۱ تومان رسید و یورو نیز گران‌تر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز در مرکز مبادله ارز و طلا طی امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با افزایش نرخ بیشتر ارزهای مورد معامله همراه شد. بررسی قیمت‌ها نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد دلار، درهم، یوان، روپیه، ین و وون کره جنوبی افزایش قیمت داشته‌اند، در حالی که یورو و روبل نیز در نرخ‌های امروز تغییراتی را تجربه کرده‌اند.

نرخ خرید دلار آمریکا امروز ۱۷۵ هزار و ۷۴۵ تومان و نرخ فروش آن ۱۷۷ هزار و ۳۴۱ تومان اعلام شد. این در حالی است که نرخ فروش دلار در روز گذشته ۱۷۶ هزار و ۸۱۰ تومان بود؛ بنابراین دلار امروز حدود ۵۳۱ تومان افزایش داشته است.

هر درهم امروز با نرخ ۴۷ هزار و ۸۵۴ تومان خریداری و با قیمت ۴۸ هزار و ۲۸۹ تومان فروخته می‌شود. نرخ فروش درهم در روز گذشته ۴۸ هزار و ۱۴۴ تومان بود که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۴۵ تومانی در معاملات امروز است.

قیمت خرید یورو در بازار امروز ۱۹۷ هزار و ۹۲۱ تومان و نرخ فروش آن ۱۹۹ هزار و ۷۱۹ تومان اعلام شده است. نرخ فروش یورو روز گذشته ۱۹۸ هزار و ۲۲۴ تومان بود و به این ترتیب قیمت فروش این ارز حدود یک هزار و ۴۹۵ تومان افزایش یافته است.

نرخ خرید هر روبل روسیه امروز ۲ هزار و ۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۲ هزار و ۶۹ تومان است. این ارز نیز نسبت به نرخ روز گذشته با تغییر همراه شده است.

قیمت رسمی ارز امروز ۱۵ مهر؛ افزایش نرخ دلار، یورو، درهم

نرخ خرید یوان چین در معاملات امروز ۲۶ هزار و ۲۱۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۴۵۱ تومان اعلام شد. نرخ فروش یوان در روز گذشته ۲۶ هزار و ۳۶۸ تومان بود؛ بنابراین یوان امروز حدود ۸۳ تومان افزایش داشته است.

هر روپیه هند امروز ۱ هزار و ۸۲۳ تومان خریداری و ۱ هزار و ۸۴۰ تومان فروخته می‌شود. نرخ فروش این ارز نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

قیمت خرید یکصد ین ژاپن امروز ۱۱۱ هزار و ۱۳۵ تومان و نرخ فروش آن ۱۱۲ هزار و ۱۴۴ تومان اعلام شد. این نرخ در مقایسه با روز گذشته در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

نرخ خرید هزار وون کره جنوبی امروز ۱۳۱ هزار و ۳۴۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۳۲ هزار و ۵۳۳ تومان است. این ارز نیز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت را ثبت کرده است.

در مجموع، بازار ارز در ۱۵ مهر عمدتاً روندی افزایشی داشته و دلار آمریکا نیز با عبور نرخ فروش از مرز ۱۷۷ هزار تومان، مهم‌ترین تغییر بازار امروز را رقم زده است.

کد مطلب 6970366
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها